Julián Quiñones apunta a perderse el Mundial, de acuerdo con TUDN

La Selección Mexicana empató sin goles ante Japón, teniendo y mostrando problemas en la definición y en la generación de oportunidades de cara al arco de la selección nipona, lo que genera preocupación en los aficionados mexicanos de cara al Mundial.

Una de las bajas más notables en el ataque del Tricolor, que no estuvo dentro de los convocados para esta gira en Estados Unidos, es Julián Quiñones, quien, de acuerdo a información de TUDN, no tendría cabida en la Selección Nacional, al menos, mientras esté Javier Aguirre.

Quiñones no volvería a la selección mexicana | MEXSPORT

"No llamó a Quiñones y me dicen que va a ser difícil que vuelva Quiñones a la selección, no fue algo disciplinario ni mucho menos, pero, no termina por encajar, a Javier no le gusta, no encontró bien donde ponerlo, si por izquierda, si por detrás del nueve, creo que tampoco hizo mucho clic con él, no sé si vuelva Quiñones a la Selección", comentó Alejandro de la Rosa en Línea de Cuatro.

Quiñones, que debutó en la Selección Mexicana en noviembre del 2023, ha disputado un total de 16 partidos, marcando dos goles y dando dos asistencias, después de Copa Oro, Javier Aguirre ha decidido no convocar al extremo exjugador de las Águilas del América.

