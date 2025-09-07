"No demostró nada": José Ramón Fernández critica a Javier Aguirre por empate ante Japón

De cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección Mexicana no disputará eliminatorias, por lo cual la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se esforzó por conseguir amistosos ante selecciones de alto calibre. Este sábado fue la primera prueba ante la Selección de Japón, prueba no superada para muchos líderes de opinión.

El Tri finalizó con empate sin goles ante unos Nipones que tuvieron más oportunidades claras pero no supieron aprovecharlas. Por ello, tanto el resultado como el desarrollo en general del partido, dejó insatisfechos a muchos, entre los que se cuenta José Ramón Fernández, que criticó con dureza a Javier 'Vasco' Aguirre.

México empató sin goles contra Corea del Sur | MEXSPORT

La crítica de José Ramón Fernández

Los comentarios del reconocido comunicador comenzaron desde la primera mitad, en la cual consideró que ek Tri estaba obligado a salir más ofensivo en la segunda parte. "Los de Aguirre tienen que proponer y generar más si quieren ganar el partido, también defender la velocidad de los japoneses", además de que lamentó la lesión de Edson Álvarez.

Una vez concluido el partido, Joserra no se guardó nada y criticó por completo el encuentro. "¡Qué partido tan más malo de México!", y enfatizó la importancia que tenía este juego. "Era una prueba interesante para Javier Aguirre, pero no demostró nada diferente, ni fue mejor que Japón", escribió.

Así fue la crítica de Joserra al 'Vasco' | CAPTURA

¿Cuándo juega nuevamente la Selección Mexicana?

El segundo amistoso del Tri para esta Fecha FIFA de septiembre está programado para el próximo martes 9, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en Geodis Park, en Nashville. Hasta ahora se han enfrentado en 14 ocasiones con selecciones mayores, con balance de ocho victorias para el Tri, las últimas tres de forma consecutiva.

México tiene balance favorable contra Corea del Sur | IMAGO 7