Erick Sánchez sobre su regreso a Selección: "Muy contento por poder volver"

El mediocampista de las Águilas del América jugó algunos minutos con la selección en el partido frente a Japón

Iliany Aparicio
6 de Septiembre de 2025
Erick Sánchez volvió a vestir la camiseta de la Selección Mexicana en el empate sin goles ante Japón y, tras el partido, destacó la importancia de la competencia interna que vive el Tricolor rumbo al Mundial.

“Hablar de los compañeros que tengo, como competencia de alguna forma, es algo muy bueno. Como siempre digo, la competencia interna será algo bueno para todos, tener a Marcel, Charly, Orbe, a Edson, que me va a ayudar", dijo.

También se mostró satisfecho con su regreso y con la oportunidad brindada por Javier Aguirre en el combinado azteca.

"Principalmente, muy contento, tenía que conseguir el poder regresar, el profe me da la oportunidad de regresar. En lo personal yo di mi máximo, de esforzarme y pelear por la pelota. Sabemos que Japón es un rival que tiene buenos jugadores", señaló.

Finalmente, el jugador  dejó en claro su disposición para adaptarse a cualquier rol que le toque cumplir dentro del campo:
"No tengo alguna posición, me adapto a la posición que me toque estar. Tengo que partírmela, tengo que trabajar y ayudar a mis compañeros".

