Aguirre tras el empate ante Japón: “No fuimos superiores, tenemos que mejorar”

El entrenador de la Selección Mexicana de Futbol aseguró que regalaron 45 minutos al no saber leer el encuentro

Iliany Aparicio
6 de Septiembre de 2025
Aguirre habló sobre el rendimiento de su equipo tras el empate ante Japón
Aguirre habló sobre el rendimiento de su equipo tras el empate ante Japón | MEXSPORT

La Selección Mexicana igualó sin goles ante Japón en el amistoso disputado en Oakland, y al término del encuentro Javier Aguirre reconoció que el resultado dejó lecciones importantes rumbo al futuro.

El técnico del Tricolor fue claro al señalar que la intensidad y velocidad del conjunto nipón sorprendieron a su equipo.

Imágenes del México vs Japón | MEXSPORT
"Para eso era este partido. Yo sabía que eran muy intensos, tienen un nivel de entrenamiento distinto, la velocidad nos sorprendió. Creo que el resultado es justo", comentó.

Aguirre destacó que enfrentar a Japón resulta útil, pues en una Copa del Mundo siempre existe la posibilidad de cruzarse con un rival asiático: “Es un equipo muy bien trabajado, un partido a mi juicio muy igualado, esto me sirve para ver a jugadores”, declaró.

Imágenes del México vs Japón | MEXSPORT
Más allá del empate, el estratega reconoció que México debe ajustar su rendimiento. 

"No fuimos superiores a Japón y eso me hace pensar que tenemos que mejorar, no regalar 45 minutos, no por actitud, sino por no saber leer el partido", dijo.

Imágenes del México vs Japón | MEXSPORT
A su vez, también hizo autocrítica respecto al juego ofensivo del Tricolor.

“Nos faltó profundidad, atrevimiento, a todo el mundo les hubiera gustado que goleáramos, pero no siempre es fácil, el rival cuenta. No teníamos pases de seguridad. La robábamos, conducíamos y la perdíamos. En el primer tiempo nos faltó un poquito lo que hicimos en el segundo: tener más tiempo la pelota", finalizó.

 

