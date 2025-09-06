Germán Berterame, tras empate de México vs Japón: "lo jugamos como si fuera de Mundial"

El atacante de Rayados habló de la seriedad con la que los jugadores tomaron el duelo ante los nipones

Aldo Martínez
6 de Septiembre de 2025
Germán Berterame con México
Germán Berterame con México | IMAGO7

Al finalizar el partido amistoso entre la Selección Mexicana y la Selección de Japón, uno de los jugadores en acercarse a la zona de medios fue Germán Berterame, quien aseguró que los jugadores tomaron el partido como si fuera un juego oficial.

Berte en amistoso vs Japón I IMAGO7

‘Salimos a jugar como partido de Mundial’

En entrevista con TUDN, Berterame habló de lo duro que fue enfrentar a Japón, además de confirmar la dificultad que implica un rival de esa magnitud, tal y como si de un duelo de Copa del Mundo se tratase.

“Lo que rescatamos es que salimos a jugarlo como ya partido del mundial, salimos con esas ganas, tu lo dijiste es un partido duro es un equipo muy duro y creo que lo que recatamos es que nunca hagamos los brazos, tratamos de ir a buscarlo pero bueno no se pudo, pero bueno, creo que también hicimos un buen trabajo” comentó.

Amistoso México vs Japón I IMAGO7

Pensando en el Mundial

Además de hablar del juego ante Japón, Berte también comentó si piensa en una posible convocatoria para el Mundial de 2026, asegurando que se enfoca en trabajar en su club y que ahí se refleja su esfuerzo individual.

“Bueno el trabajo individualmente es el que se refleja en mi club, en Rayados y por eso creo que por eso estoy acá y trato de dar lo mejor en cada momento en cada partido que me tocara entrara como hoy, tratar de dar lo mejor y esperemos que dios quiera así”, concluyó.

Berte en Rayados I IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Erick Sánchez habló sobre su regreso a la Selección

Selección Mexicana | 06/09/2025

Erick Sánchez sobre su regreso a Selección: "Muy contento por poder volver"
Aguirre habló sobre el rendimiento de su equipo tras el empate ante Japón

Selección Mexicana | 06/09/2025

Aguirre tras el empate ante Japón: “No fuimos superiores, tenemos que mejorar”
Pineda destaca la dificultad que enfrentó México

Selección Mexicana | 06/09/2025

Orbelín Pineda destaca la dificultad que enfrentó México ante Japón: “Nos presionaron”
Te recomendamos
Álvaro Morales explota contra Fernando Schwartz, jefe de prensa de la Selección Mexicana
Futbol
Selección Mexicana

LO ÚLTIMO

 