Germán Berterame, tras empate de México vs Japón: "lo jugamos como si fuera de Mundial"

Al finalizar el partido amistoso entre la Selección Mexicana y la Selección de Japón, uno de los jugadores en acercarse a la zona de medios fue Germán Berterame, quien aseguró que los jugadores tomaron el partido como si fuera un juego oficial.

Berte en amistoso vs Japón I IMAGO7

‘Salimos a jugar como partido de Mundial’

En entrevista con TUDN, Berterame habló de lo duro que fue enfrentar a Japón, además de confirmar la dificultad que implica un rival de esa magnitud, tal y como si de un duelo de Copa del Mundo se tratase.

“Lo que rescatamos es que salimos a jugarlo como ya partido del mundial, salimos con esas ganas, tu lo dijiste es un partido duro es un equipo muy duro y creo que lo que recatamos es que nunca hagamos los brazos, tratamos de ir a buscarlo pero bueno no se pudo, pero bueno, creo que también hicimos un buen trabajo” comentó.

Amistoso México vs Japón I IMAGO7

Pensando en el Mundial

Además de hablar del juego ante Japón, Berte también comentó si piensa en una posible convocatoria para el Mundial de 2026, asegurando que se enfoca en trabajar en su club y que ahí se refleja su esfuerzo individual.

“Bueno el trabajo individualmente es el que se refleja en mi club, en Rayados y por eso creo que por eso estoy acá y trato de dar lo mejor en cada momento en cada partido que me tocara entrara como hoy, tratar de dar lo mejor y esperemos que dios quiera así”, concluyó.

Berte en Rayados I IMAGO7