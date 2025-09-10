Aficionados de Costa Rica exigen salida de Miguel Herrera tras empate con Haití: “¡Fuera Piojo!”

El empate de 3 a 3 ante Haití en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 dejó malas sensaciones entre la afición de Costa Rica, pues esperaban un resultado favorable al considerarse superiores respecto a la selección rival.

Aficionados de Costa Rica gritan: "¡Fuera Piojo!"

Por ello, las críticas llegaron para Miguel Herrera, especialmente al finalizar el partido, cuando los aficionados manifestaron su descontento con gritos que exigían la salida del entrenador mexicano: “¡Fuera Piojo!”, retumbaba en el estadio.

La molestia fue más grande por cómo se dio el resultado. Costa Rica lo ganaba 2 a 0 en la primera mitad, pero le dieron libertades al rival y éste aprovechó para hacerles daño. Los dirigidos por Herrera consiguieron el empate en los últimos suspiros del duelo.

¿Costa Rica se queda fuera del Mundial 2026?

El camino hacia el Mundial 2026 comienza a tambalearse para los ticos, ya que registran dos puntos al igual que Haití, mientras que el líder del Grupo C es Honduras. No todo está perdido, pero los resultados preocupan a la afición.

El mexicano tendrá la gran responsabilidad de ajustar a su equipo y enderezar el camino hacia un buen rumbo. El sueño de llegar al Mundial sigue vivo, pero las complicaciones en los últimos partidos no dan confianza a los aficionados ticos.

