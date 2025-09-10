Así reaccionó la prensa tica sobre Miguel Herrera tras empate de Costa Rica

Miguel 'Piojo' Herrera y la Selección de Costa Rica sufrieron un duro revés esta semana, con el empate a tres goles contra Haití. Aunque quedan cuatro partidos por disputarse, con solo dos puntos de seis disputados, los Ticos avanzan segundos en su grupo en la eliminatoria de Concacaf y eso por ahora los deja fuera del Mundial 2026.

El principal problema para el técnico mexicano fue que tenía una ventaja de 2-0 y no pudo mantenerla. Por ello, la afición no pudo contener los abucheos y los gritos de "¡Fuera Herrera!".

Así reaccionó la prensa al empate de Costa Rica vs Haití

Medios como la Nación o Deportes CR solo reportaron lo ocurrido en el compromiso de la Selecta, aunque en el caso del primero se refirió al resultado como "una noche de terror". Además, Deportes CR puso énfasis en la presión que ahora tendrá el equipo en los próximos compromisos.

En el caso la Nación, destacó la reacción de la afición | CAPTURA

Deportes CR solo habló de las declaraciones de Herrera | CAPTURA

Rolando Fonseca critció con dureza a Herrera

Entre las críticas más fuertes, estuvo la del exseleccionado costarricense, Rolando Fonseca, quien pidió la dimisión de Miguel Herrera y todo el comité ejecutivo. Estas declaraciones las recuperaron medios como Teletica y La Teja, que destacaron cómo se esfumó el encanto con el entrenador mexicano.

El próximo compromiso de Costa Rica será clave, ya que se medirá a Honduras, por ahora líder del Grupo C. El encuentro será en San Pedro Sula, por lo que, en caso de ganar, significará un impulso importante para los ticos.

Teletica sí planteó la salida de Herrera | CAPTURA

La Teja también recuperó las críticas de Rolando Fonseca | CAPTURA