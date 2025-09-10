Mundial 2026: ¿Cuándo revela FIFA los ganadores del sorteo para comprar boletos?

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 continúa, y este mes marcará un momento clave para millones de aficionados que sueñan con vivir la máxima fiesta del futbol en México, Estados Unidos y Canadá. La FIFA informó que el próximo 29 de septiembre comenzará la notificación a los primeros ganadores del sorteo de boletos.

Este sorteo corresponde a la primera fase de venta de entradas, abierta desde el pasado 10 de septiembre, en la cual los fanáticos pudieron registrar su solicitud para alguno de los 104 partidos que se disputarán del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en un torneo histórico que contará por primera vez con 48 selecciones.

¿Cómo funcionará el proceso para los ganadores?

De acuerdo con la FIFA, quienes resulten seleccionados recibirán un correo electrónico con la confirmación y, a partir del 1 de octubre, se les asignará una fecha y hora específica para completar la compra de sus boletos.

Un detalle importante es que la adquisición deberá realizarse exclusivamente con tarjeta Visa, socio oficial del torneo.

Expectativa y demanda sin precedentes

El interés por obtener un lugar en la Copa del Mundo 2026 ha sido enorme, sobre todo en México, donde las sedes de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara marcarán el regreso del mundial tras más de tres décadas de ausencia. La expectativa es que la demanda de entradas supere ampliamente la oferta disponible, especialmente en partidos inaugurales y de eliminación directa.

Lo que sigue en el calendario

Esta primera fase es apenas el inicio de un proceso que se extenderá en varias etapas. Posteriormente, la FIFA abrirá nuevas oportunidades de compra para quienes no resulten favorecidos en el sorteo inicial.

De momento, la emoción se concentra en el 29 de septiembre, fecha en que los primeros afortunados sabrán si podrán asegurar su entrada para la fiesta futbolera más esperada del planeta.