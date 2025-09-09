¿Lesionado? La verdad sobre Jonathan dos Santos antes del América vs Chivas

El América continúa su preparación para el Clásico Nacional que tendrán este fin de semana ante las Chivas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Jona no corre real peligro de una lesión | Imago7

Dos Santos fuera del entrenamiento

Este martes hubo entrenamiento a puerta abierta en las instalaciones de Coapa, donde los jugadores que no fueron convocados por sus respectivas selecciones hicieron trabajo completo bajo las órdenes de André Jardine.

Sin embargo, Jonathan dos Santos abandonó las instalaciones del club minutos antes de que arrancara la práctica y en RÉCORD pudimos saber que se trató de una revisión de rutina que tiene el mediocampista, pues en el torneo anterior sufrió de lesiones constantes y se busca evitar una recaída.

Jona no estaría lesionado y solo sería un tema de precaución, ya que el problema que llegó a enfrentar fue en la rodilla y no tratarlo de buena forma podría llevar a algo delicado en el futuro.

El mediocampo de las Águilas no sufrirá la baja de Dos Santos | Imago7

Lo que sabemos es que dos Santos se estaría integrando a los entrenamientos este mismo miércoles para ponerse en la mejor forma y estar disponible el próximo sábado en el duelo ante las Chivas.

¿Algún descartado?

La buena noticia es que Henry Martín está entrenando al parejo y no deben haber problemas para que Jardine lo contemple en el clásico. Con Allan Saint-Maximin es una situación similar, ya que entrena al parejo y ahora podría ser contemplado como titular en dicho compromiso.

Después de dos partidos en los cuales ha entrado de cambio y ha anotado, el delantero francés podría ser tomado en cuenta como parte de la oncena titular, algo que depende completamente de André Jardine.

El once titular de América podría cambiar para el Clásico Nacional | Imago7