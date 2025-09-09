Agente de Gilberto Mora vuelve a elogiar al juvenil mexicano: "Tiene un aura como pocos en el mundo"

La nueva joya del futbol mexicano, Gilberto Mora, ha despertado el interés de varios equipos en Europa; entre ellos, varios rumores han apuntado a que tanto Real Madrid como Barcelona serían parte de los interesados. Ahora, el nivel de 'Morita' parece que ha llegado a otros países en el 'Viejo Continente', pues en Inglaterra ya saben de él.

Ante esto, su agente, Rafaela Pimenta, ha dado algunas declaraciones que ponen al jugador mexicano en el foco principal de la atención.

Mora es parte de los inamovibles en Xolos | MexSport

Una de sus principales características: su madurez

Mediante una entrevista para la BBC Sport, Pimenta mencionó detalles por los cuales se fijó en Mora como un jugador con proyección a futuro, haciendo énfasis en que su edad no es reflejo de sus acciones día a día.

"Conocí a Gil hace seis meses. Lo que me impresionó fue lo serio y centrado que era para alguien de su edad, y lo impresionante que también era su inglés. Demostró de inmediato que veía el futbol no solo como un juego, sino como una carrera a la que estaba dispuesto a dedicarse", declaró.

'Morita' fue campeón de la Copa Oro 2025 | MexSport

Al nivel de las estrellas internacionales

Rafaela Pimenta no solo es la actual agente de Gilberto Mora, a día de hoy, ella también tiene en su historial carreras muy importantes como son las de Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Santi Giménez y algunos otros más, por lo que la comparación cae bien para el presente que vive el seleccionado nacional.

"Lo que distingue a Gil no es sólo su talento sino la serena madurez que aporta a cada situación. Dentro y fuera de la cancha, es exactamente el mismo: concentrado, respetuoso y con la vista puesta en el largo camino que le espera. Tiene esa aura especial que solo poseen ciertos jugadores, el magnetismo que se siente cuando entra a una sala. Inspira a quienes lo rodean, no solo en México, sino también en el extranjero", concluyó.

'Bebote' y Gil Mora son dos de los mexicanos representados por Pimenta | IG: @rafaelavitalepimenta