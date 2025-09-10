FOX refuerza su equipo con la llegada de una exfigura de TUDN

FOX sigue reforzando su equipo de talentos deportivos en México y esta vez lo hace con la incorporación de Ana Valero, exintegrante de TUDN que en los últimos años ganó gran popularidad en redes sociales.

La noticia fue confirmada por la propia presentadora y por las cuentas oficiales de FOX, donde compartieron un video en el que Valero aparece desde uno de los foros de la cadena para anunciar oficialmente su llegada.

FOX apuesta por nuevas figuras en deportes

En los últimos días, FOX Corporation ha realizado importantes movimientos para consolidarse en el mercado mexicano: primero con la llegada de Tubi, su plataforma gratuita de streaming, después con la compra de Caliente TV y sus derechos de transmisión, ahora piensan en su nuevo canal de televisión restringida con programación deportiva casi 24/7.

Dentro de esa estrategia también han destacado contrataciones que dieron de qué hablar por su pasado en la competencia, como Fernando Cevallos y Félix Fernández. Ahora, Ana Valero se suma a la lista de fichajes que fortalecen la oferta de la televisora.

El futuro de Ana Valero en FOX

Tras su salida de “La Perrada”, programa digital donde participaba activamente, se desconocía el siguiente paso de Valero en los medios. Cabe recordar que hace un par de años trabajó en TUDN, principalmente cubriendo el día a día de los Rayados de Monterrey, equipo del que ha seguido de cerca su actualidad.

Aunque hasta ahora no se ha revelado cuál será su rol dentro de FOX, la conductora ha demostrado versatilidad como reportera, panelista y presentadora, por lo que se espera que pueda adaptarse a distintos formatos de la cadena.