¡Será papá! Cade Cowell y su esposa anuncian embarazo

De cara al Clásico Nacional del Apertura 2025, el mexicoamericano, Cade Cowell, dio la noticia a través de sus redes sociales que se convertirá en papá junto con su esposa, Lysaid Cowell.

Cowell en Chivas I IMAGO7

Nueva motivación para el vaquero

Gracias a algunas fotos publicadas por el futbolista de Guadalajara, en conjunto con su novia, donde se les puede ver juntos en la playa sosteniendo unas fotos de un ultrasonido, se pudo confirmar que la pareja dará a luz a su primogénito que todo indica, nacerá en México.

IG: @lysaidacowell_

Luego de un arranque un tanto discreto no solo para Cade Cowell sino para el conjunto de las Chivas, esta noticia podría llegar para dar esa motivación extra al extremo rojiblanco, para así mostrar su máximo potencial en el club.

Cade Cowell, lleva en el país mexicano poco más de un año, mismos donde no ha logrado potenciar su mejor futbol en el equipo más mexicano, pero quizá con esta noticia, el ‘Vaquero’, despegue su mejor juego en el terreno de juego y qué mejor motivación que hacerlo ante el odiado rival, América.

