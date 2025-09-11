Antonio 'Turco' Mohamed y Ricardo Peláez arreglan sus problemas en América

Antonio Mohamed y Ricardo Peláez se reencontraron en un programa de ESPN, donde hablaron sobre su pasado en el América, etapa en la que el ‘Turco’ logró levantar el título de Liga MX en el Apertura 2014. Sin embargo decidió renunciar por la relación con el directivo en ese entonces.

IMAGO7

¿Qué pasó entre 'Turco' Mohamed y Peláez?

Mohamed renunció a su cargo como entrenador del América por la desgastada relación con Ricardo Peláez, quien era director deportivo del club en esa época, pero recientemente tocaron nuevamente ese tema y arreglaron las diferencias.

¿Qué dijeron 'Turco' Mohamed y Peláez para resolver sus problemas?

“Ya pasaron 10 años y se habló mucho de eso… ellos cometieron errores, yo también”, dijo Mohamed sobre la situación. “Eres uno de los mejores entrenadores que pude contratar”, contestó Peláez al técnico argentino.

IMAGO7

Ahora, Antonio Mohamed consiguió éxito en el Toluca, al ganar la Liga MX en el torneo pasado y romper las ilusiones del América del Tetracampeonato. Con los Diablos Rojos, busca un proyecto que se sostenga a largo plazo.

El reencuentro entre Mohamed y Peláez dejó en claro que, más allá de las diferencias, ambos reconocen el legado que construyeron juntos y valoran la importancia de cerrar ciclos con respeto dentro del futbol mexicano.

IMAGO7