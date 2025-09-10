¡Más que una rivalidad! Chatón Enriquez revela el jugador de América que 'odiaba'

Jorge ‘Chatón’ Enríquez, exjugador de Chivas, calentó el ambiente previo al Clásico Nacional de la Liga MX que se disputará el próximo fin de semana entre América y Guadalajara.

Enríquez se sinceró en entrevista y confesó que, aunque no guardaba rencor particular, había un jugador azulcrema que le resultaba “desesperante” durante los enfrentamientos. Se trata de Paul Aguilar, lateral del América, quien, según el exfutbolista rojiblanco, solía sacar de sus casillas a los jugadores de Chivas con burlas en la cancha.

Recordó los clásicos | IMAGO7

"No en particular (había pique), pero había uno que me caía mal, se lo he dicho, en selección también, era Paul Aguilar, era desesperante, te saca de tus casillas, se burlaba, pero es una gran persona, hoy me llevo bien con él. Le decía no tan bonito, pero sí se lo hacía saber", declaró el ‘Chatón’.

Reveló 'odio' contra Aguilar | MEXSPORT

Saldo positivo ante América

En cuanto a su historial en Clásicos, Enríquez tuvo un saldo favorable ante América: seis victorias, cuatro derrotas y dos empates, aunque cuatro de esos partidos fueron con otros equipos. Por su parte, Como jugador de Chivas acumuló tres victorias, tres derrotas y dos empates.

Este tipo de declaraciones vuelve a encender la pasión por el Clásico Nacional, un duelo que siempre genera expectativas tanto en la Liga MX como entre los aficionados de ambos equipos.

Se alista para el Clásico | IMAGO7