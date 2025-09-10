¡México por encima de Messi! Inter de Miami, por debajo de Cruz Azul y América en Ranking de Concacaf

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) publicó la más reciente actualización de su ranking de clubes y Cruz Azul aparece como líder de la región con 1.265 puntos, confirmando su buen momento en el inicio de temporada.

La máquina, líder de Concacaf | IMAGO7

Detrás de La Máquina se encuentran América e Inter Miami, ambos con 1.238 puntos, por lo que la competencia por el primer puesto se mantiene al rojo vivo.

El Top 10 del ranking de Concacaf (8 de septiembre)