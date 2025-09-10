¡México por encima de Messi! Inter de Miami, por debajo de Cruz Azul y América en Ranking de Concacaf

Cruz Azul se mantiene como el mejor equipo de la confederación, Inter de Miami acecha los primeros puestos

REDACCIÓN RÉCORD
10 de Septiembre de 2025
Inter de Miami sube al tercer puesto del Ranking de Concacaf | MEXSPORT

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) publicó la más reciente actualización de su ranking de clubes y Cruz Azul aparece como líder de la región con 1.265 puntos, confirmando su buen momento en el inicio de temporada.

La máquina, líder de Concacaf | IMAGO7

Detrás de La Máquina se encuentran América e Inter Miami, ambos con 1.238 puntos, por lo que la competencia por el primer puesto se mantiene al rojo vivo.

El Top 10 del ranking de Concacaf (8 de septiembre)

PosiciónClubPuntos
1Cruz Azul1.265
2América1.238
3Inter Miami1.238
4Toluca1.237
5Columbus1.230
6Tigres1.225
7Vancouver1.224
8Monterrey1.216
9Seattle1.213
10Los Ángeles FC1.208

La presencia del Inter Miami de Lionel Messi en el podio del ranking confirma el crecimiento del futbol de la MLS. El equipo rosa fue subcampeón de la más reciente Leagues Cup y se mantiene a tiro de piedra de los clubes mexicanos que dominan la clasificación.

Inter de Miami y Messi en el tercer puesto | IMAGO7

Seattle, el gran salto

El Seattle Sounders fue uno de los grandes beneficiados de la última actualización, al subir 12 lugares en la tabla tras coronarse en la Leagues Cup al vencer justamente al Inter Miami.

Con esta nueva radiografía, la Concacaf refleja un dominio todavía mexicano en la parte alta, pero con la MLS cerrando cada vez más la brecha gracias a resultados internacionales y figuras como Messi.

