¡México por encima de Messi! Inter de Miami, por debajo de Cruz Azul y América en Ranking de Concacaf

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) publicó la más reciente actualización de su ranking de clubes y Cruz Azul aparece como líder de la región con 1.265 puntos, confirmando su buen momento en el inicio de temporada.
Detrás de La Máquina se encuentran América e Inter Miami, ambos con 1.238 puntos, por lo que la competencia por el primer puesto se mantiene al rojo vivo.
El Top 10 del ranking de Concacaf (8 de septiembre)
|Posición
|Club
|Puntos
|1
|Cruz Azul
|1.265
|2
|América
|1.238
|3
|Inter Miami
|1.238
|4
|Toluca
|1.237
|5
|Columbus
|1.230
|6
|Tigres
|1.225
|7
|Vancouver
|1.224
|8
|Monterrey
|1.216
|9
|Seattle
|1.213
|10
|Los Ángeles FC
|1.208
La presencia del Inter Miami de Lionel Messi en el podio del ranking confirma el crecimiento del futbol de la MLS. El equipo rosa fue subcampeón de la más reciente Leagues Cup y se mantiene a tiro de piedra de los clubes mexicanos que dominan la clasificación.
Seattle, el gran salto
El Seattle Sounders fue uno de los grandes beneficiados de la última actualización, al subir 12 lugares en la tabla tras coronarse en la Leagues Cup al vencer justamente al Inter Miami.
Con esta nueva radiografía, la Concacaf refleja un dominio todavía mexicano en la parte alta, pero con la MLS cerrando cada vez más la brecha gracias a resultados internacionales y figuras como Messi.