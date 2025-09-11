Larcamón envía mensaje de apoyo a afectados por explosión de pipa en Iztapalapa

En un gesto de empatía, Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, aprovechó la conferencia de prensa previa a la jornada 8 de Liga MX para expresar sus condolencias a las familias y personas afectadas por la reciente tragedia ocurrida en Iztapalapa, donde explotó una pipa de gas.

El estratega celeste inició su intervención con un mensaje de solidaridad hacia las víctimas del accidente.

CAPTURA REDES

“Quería pronunciarme por el accidente que hubo en Iztapalapa para hacerle llegar mis condolencias para las familias de todas las víctimas y todos los heridos. Hacerle llegar mis condolencias. Nuestros mejores deseos para hacerle llegar, y que se dé la mejor manera”, dijo.

Con este mensaje, Larcamón no solo mostró sensibilidad ante la situación, sino también la cercanía del club con la comunidad, recordando que el futbol no está ajeno a los acontecimientos sociales que marcan al país.

Hasta el momento, el incidente ya cobró la vida de ocho personas y aún hay casi 70 hospitalizadas.