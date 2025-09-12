¡Ya hay fecha! Estadio Azteca confirma cuándo volverá Cruz Azul

El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca, ahora llamado Banorte, está cada día más cerca, al tiempo de que las obras en el inmueble para el Mundial 2026 siguen avanzando.

Félix Aguirre, director del recinto, confirmó la fecha en que La Máquina volverá a jugar como local en el Coloso Santa Úrsula, recordando que la última vez que lo hizo fue en el primer semestre del 2024.

MEXSPORT

En entrevista con El Universal Deportes, Aguirre aclaró que los cementeros tienen contrato vigente con el estadio e informó que será después de la Copa del Mundo cuando vuelvan, es decir, a partir del Apertura 2026.

“Tenemos contrato con Cruz Azul. Post Mundial, ambos (América y La Máquina) estarán en el Estadio Banorte. Como siempre, vamos a seguir peleando por traer la mayor cantidad de espectáculos que se ajusten en los calendarios”, dijo.

Desde su salida del Azteca, el conjunto celeste ha tenido dos “casas” distintas. En un principio, jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo, desde el Clausura 2025 se mudó al Olímpico Universitario.