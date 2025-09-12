¡Ya hay fecha! Estadio Azteca confirma cuándo volverá Cruz Azul

La Máquina dejará de jugar en el Olímpico Universitario y regresará al Coloso de Santa Úrsula

¡Ya hay fecha! Estadio Azteca confirma cuándo volverá Cruz Azul
¡Ya hay fecha! Estadio Azteca confirma cuándo volverá Cruz Azul | RÉCORD
Esteban Gutiérrez
12 de Septiembre de 2025

El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca, ahora llamado Banorte, está cada día más cerca, al tiempo de que las obras en el inmueble para el Mundial 2026 siguen avanzando.

Félix Aguirre, director del recinto, confirmó la fecha en que La Máquina volverá a jugar como local en el Coloso Santa Úrsula, recordando que la última vez que lo hizo fue en el primer semestre del 2024.

MEXSPORT

En entrevista con El Universal Deportes, Aguirre aclaró que los cementeros tienen contrato vigente con el estadio e informó que será después de la Copa del Mundo cuando vuelvan, es decir, a partir del Apertura 2026.

“Tenemos contrato con Cruz Azul. Post Mundial, ambos (América y La Máquina) estarán en el Estadio Banorte. Como siempre, vamos a seguir peleando por traer la mayor cantidad de espectáculos que se ajusten en los calendarios”, dijo.

Desde su salida del Azteca, el conjunto celeste ha tenido dos “casas” distintas. En un principio, jugó en el Estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo, desde el Clausura 2025 se mudó al Olímpico Universitario.

TE PUEDE INTERESAR

'Turco' Mohamed ve superior a la Liga MX sobre la Liga Profesional Argentina

Noticias | 12/09/2025

'Turco' Mohamed ve superior a la Liga MX sobre la Liga Profesional Argentina
Anthony Martial supera las pruebas físicas y está cada vez más cerda de Rayados

Monterrey | 12/09/2025

Anthony Martial supera las pruebas físicas y está cada vez más cerca de Rayados
Israel Reyes lanza advertencia a Chivas: 'No puedes salvar un torneo con solo ganarle al archirrival'

América | 12/09/2025

Israel Reyes lanza advertencia a Chivas: 'No puedes salvar un torneo con solo ganarle al archirrival'
Te recomendamos
Exdirectivo de Chivas critica elección de Milito tras mal momento: 'Necesitan alguien como Almeyda'
Liga MX
Cruz Azul

LO ÚLTIMO

 