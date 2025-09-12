Exdirectivo de Chivas critica elección de Milito tras mal momento: 'Necesitan alguien como Almeyda'

El conjunto del Rebaño Sagrado, en sus últimos partidos, no tuvo la mejor de las suertes con el estratega argentino

Exdirectivo de Chivas critica elección de Milito tras mal momento: 'Necesitan alguien como Almeyda'
Almeyda con Chivas | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco
12 de Septiembre de 2025

Chivas enfrentará al América en un par de días, pero su actualidad deja más dudas que certezas. El conjunto del Rebaño Sagrado no mostró su mejor versión en las primeras jornadas, y aunque mejoró con el pasar del campeonato, las críticas a Gabriel Milito no han cesado.

Es por eso, que durante un programa en ESPN, Francisco Gabriel de Anda, exdirectivo de Chivas y exjugador, criticó la elección del nuevo pastor del rebaño. Para el también analista deportivo, el estratega argentino no tiene la personalidad que se requiere para dirigir al equipo Rojiblanco, por lo que soltó un par de nombres con mayor presencia.

Gabriel Milito | MEXSPORT
Gabriel Milito | MEXSPORT

"Yo lo que creo es que Chivas necesita un entrenador como (Veljko) Paunovic o Matías Almeyda. Más aguerrido, más fuerte, que proyecte algo diferente; o hasta el mismo (André) Jardine, que cambió cuando entrenó al Atlético San Luis y después al América", comentó ‘Paco’ Gabriel.

De igual forma, el ahora analista agregó que para su sentir, Gabriel Milito no proyecta la personalidad necesaria durante los partidos. Francisco Gabriel añadió que un tema fundamental en Chivas es el tema de lo anímico, por lo que no puede recibir los goles que reciben cada partido.

De Anda en Chivas | MEXSPORT
De Anda en Chivas | MEXSPORT

Su relación con Almeyda

La historia entre el argentino y el mexicano comenzó en 2017, cuando Francisco Gabriel fue el director deportivo de Chivas; aunque sólo duró tres meses. Las diferencias entre ambos crecieron desde el principio, todo por el tema de los fichajes al Rebaño Sagrado en aquel año.

Pese a su mala relación, De Anda logró salir Campeón de Concacaf con Chivas, que significó su único título al frente de la institución Rojiblanca. Francisco Gabriel no fue el único que se fue, pues también Matías Almeyda no continuó en su puesto tras el trofeo de la zona.

Matías Almeyda y Francisco Gabriel | MEXSPORT
Matías Almeyda y Francisco Gabriel | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Tala Rangel no da por muerto a Chivas: 'En el Clásico no se contempla si el equipo va bien o va mal'

Chivas | 11/09/2025

Tala Rangel no da por muerto a Chivas: 'En el Clásico no se contempla si el equipo va bien o va mal'
Martial se reencontrará con Tecatito

Monterrey | 11/09/2025

Jesús 'Tecatito' Corona y otros exjugadores de Sevilla con los que Martial se reencontrará en Rayados
Los ganadores de Champions que han jugado en el “Volcán”

Noticias | 11/09/2025

Los ganadores de Champions que han jugado en el “Volcán”
Te recomendamos
Partidos de hoy 12 de septiembre de 2025
Futbol
Liga MX
Chivas

LO ÚLTIMO

 