Exdirectivo de Chivas critica elección de Milito tras mal momento: 'Necesitan alguien como Almeyda'

Chivas enfrentará al América en un par de días, pero su actualidad deja más dudas que certezas. El conjunto del Rebaño Sagrado no mostró su mejor versión en las primeras jornadas, y aunque mejoró con el pasar del campeonato, las críticas a Gabriel Milito no han cesado.

Es por eso, que durante un programa en ESPN, Francisco Gabriel de Anda, exdirectivo de Chivas y exjugador, criticó la elección del nuevo pastor del rebaño. Para el también analista deportivo, el estratega argentino no tiene la personalidad que se requiere para dirigir al equipo Rojiblanco, por lo que soltó un par de nombres con mayor presencia.

Gabriel Milito | MEXSPORT

"Yo lo que creo es que Chivas necesita un entrenador como (Veljko) Paunovic o Matías Almeyda. Más aguerrido, más fuerte, que proyecte algo diferente; o hasta el mismo (André) Jardine, que cambió cuando entrenó al Atlético San Luis y después al América", comentó ‘Paco’ Gabriel.

De igual forma, el ahora analista agregó que para su sentir, Gabriel Milito no proyecta la personalidad necesaria durante los partidos. Francisco Gabriel añadió que un tema fundamental en Chivas es el tema de lo anímico, por lo que no puede recibir los goles que reciben cada partido.

De Anda en Chivas | MEXSPORT

Su relación con Almeyda

La historia entre el argentino y el mexicano comenzó en 2017, cuando Francisco Gabriel fue el director deportivo de Chivas; aunque sólo duró tres meses. Las diferencias entre ambos crecieron desde el principio, todo por el tema de los fichajes al Rebaño Sagrado en aquel año.

Pese a su mala relación, De Anda logró salir Campeón de Concacaf con Chivas, que significó su único título al frente de la institución Rojiblanca. Francisco Gabriel no fue el único que se fue, pues también Matías Almeyda no continuó en su puesto tras el trofeo de la zona.

Matías Almeyda y Francisco Gabriel | MEXSPORT