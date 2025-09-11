Los ganadores de Champions que han jugado en el “Volcán”

El Estadio Universitario se alista para recibir a otra figura de talla mundial. Este sábado, el colombiano James Rodríguez visitará la cancha de Tigres con León, sumándose a la lista de futbolistas campeones de la UEFA Champions League que han jugado en el “Volcán”.

Jugará en San Nicolás | IMAGO7

A lo largo de los años, varios nombres históricos han dejado huella en San Nicolás de los Garza:

Sergio Ramos, cuatro veces campeón de Champions con el Real Madrid, ya disputó el Clásico Regio en el Universitario como jugador de Rayados.

cuatro veces campeón de Champions con el Real Madrid, ya disputó el Clásico Regio en el Universitario como jugador de Rayados. Ronaldinho, campeón con el Barcelona, jugó en el Universitario en 2014 defendiendo los colores de Querétaro.

campeón con el Barcelona, jugó en el Universitario en 2014 defendiendo los colores de Querétaro. Rafael Márquez, doble campeón con el Barca, visitó la casa de Tigres en 2014 con el León.

doble campeón con el Barca, visitó la casa de Tigres en 2014 con el León. Keylor Navas, tricampeón de Europa con el Real Madrid, defendió la portería de Costa Rica en un amistoso ante México en 2018 celebrado en el Universitario.

En el partido de leyendas, el 31 de agosto de 2025 el estadio recibió a varias glorias del futbol europeo: David Villa, Edgar Davids, Rivaldo y Frank de Boer, todos campeones de Champions, quienes vistieron la camiseta del Barca Legends frente a las Leyendas de Tigres.

Ha recibido varias figuras | IMAGO7

Con la llegada de James Rodríguez, el Universitario sigue consolidándose como un escenario donde han jugado no solo ídolos locales, sino también estrellas que han brillado en la élite del futbol mundial.