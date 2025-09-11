¿Nuevo delantero a CU? Pumas pone la vista en futbolista del Betis

Pumas trabaja contra reloj para poder firmar a su nuevo delantero. Con poco menos de 48 horas por delante, los universitarios deben esforzarse al doble para poder concretar un fichaje y poder mejorar sus ofensiva. Ahora, de acuerdo con rumores, ya estarían negociando con un jugador del Real Betis.

Los Felinos no están satisfechos con su plantilla actual pues, aunque ya firmaron a Keylor Navas, Aaron Ramsey, Pedro Vite y Álvaro Angulo, tras la salida de Piero Quispe el cuadro universitario tiene la opción de añadir otro extranjero y ahora parece que será un delantero argentino.

Quieren un nuevo delantero | IMAGO7

Ojos puestos en España

Ante la necesidad de un nuevo delantero que compita con Guillermo Martínez, Pumas ha puesto la vista en el delantero de Betis, Ezequiel 'Chimy' Ávila. De acuerdo con información del periodista especializado en deportes, Cesar Luis Merlo, Pumas busca cerrar un préstamo por un año y con una opción de compra.

El delantero centro de 31 años tiene contrato hasta 2027 por lo que, Pumas podría desembolsar hasta 2 millones de euros en caso de que, tras el posible préstamo decidan conservar al ofensivo.

Buscan a Ávila | X

Carrera del argentino

Chimy Ávila llegó a España en el 2017 tras haber destacado en Argentina con San Lorenzo. El delantero se unió al Huesca en condición de préstamo pero tras dos años en el futbol español, Osasuna decidió fichar por 2.7 millones de euros.

Tras cinco años con los Rojillos, el delantero llegó al Betis, equipo con el que ya suma 41 partidos, cinco goles y dos asistencias. Ahora, Pumas estaría negociando por poder fichar al ofensivo previo al cierre de mercados en México.

Suma ocho años en España | X