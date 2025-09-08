Aaron Ramsey elogia a Pumas y a la Liga MX: "Es el más grande de México"

Una de las llegadas más importantes a la Liga MX para el Apertura 2025 es la del galés Aaron Ramsey, quien recientemente ha comentado en una entrevista con su club el por qué tomó la decisión de llegar al futbol mexicano, y específicamente a Pumas, a quien de manera personal, él considera el equipo más importante del balompié azteca.

Ramsey llegó a Pumas tras su paso por Cardiff | Imago7

"El club más grande de México"

Ramsey mencionó que una de las razones por las que decidió llegar a la liga mexicana fue su actual entrenador, Efraín Juárez, con quien tuvo pláticas que fueron de suma importancia a lo largo de la negociación.

"Hablé mucho con el entrenador antes de venir, así que estaba emocionado por lo que ha logrado en su carrera hasta ahora, el éxito que ha tenido, la visión que tiene de Pumas", declaró. "Obviamente venir a jugar a un club como este, el club más grande de México, para mí fue una decisión fácil y experimentar esto", agregó.

Ramsey tiene pocos minutos como jugador auriazul

Conocer al club en el proceso

El exjugador de Arsenal también fue muy claro al respecto cuando se trató de hablar acerca del conocimiento de su actual equipo y liga, pues considera que no tenía claro a dónde llegaba, pero sí que quería conocerlo.

"Para ser honesto no sabía mucho (de Pumas), pero hablé con algunas personas antes, me sedujo que es una liga de calidad y competitiva. Creo que en los partidos en los que he participado, han demostrado la calidad que hay en México, es un buen desafío que esperamos con ansias”, destacó.

Pumas aún podría sumar a un refuerzo más | Imago7

"(Elegir a Pumas) creo que fue la cultura, esa fue otra razón por la que quise venir, este es un club familiar, donde la gente está comprometida y los jugadores quieren ser parte de este proyecto y esta franquicia, así que, para mí, quiero estar y vivir eso", concluyó.