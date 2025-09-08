Leyenda de América le 'pide' a Chicharito Hernández retirarse

Javier “Chicharito” Hernández, sigue estando en el ojo del huracán, no sólo por su la rendimiento dentro del terreno de juego con Chivas, sino que también por sus polémicos comentarios en redes sociales. Hoy, una de las grandes leyendas de América, le sugirió pensar en el retiro.

En una reciente entrevista para TUDN, Cuauhtémoc Blanco, uno de los grandes ídolos del América, habló sobre la actualidad del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana para el exjugador y actual gobernador de Morelos, Chicharito debería contemplar colgar los botines.

Bajó su nivel | IMAGO7

“No me gusta opinar. Yo digo que ya debería, como le hacíamos en el barrio, aventar los zapatos a los cables y ahí dejarlo. Hoy los chavos son más rápidos, tienen más preparación. Creo que Chicharito, con todo respeto, debería de colgar los botines, ya debe darle chance a los jóvenes... Creo que es difícil para todos, es complicado retirarse, al final de cuentas lo que extrañas es el vestidor, estar con tus cuates, anécdotas, bromas, pero llega un momento en que dices ‘ya estuvo, ya no me da”, expresó el ídolo azulcrema.

Le dio un consejo | IMAGO7

Destacó la carrera de Chicharito

Blanco también reconoció la trayectoria de Chicharito en Europa, donde dejó huella con equipos de talla mundial como el Real Madrid y el Manchester United, aunque reiteró que el momento de colgar los botines podría estar cerca.

“Hizo cosas importantísimas en Europa, pero también hay que saber cuándo retirarse. Ya le cuesta, no sé, creo que debería retirarse a tiempo, metió muchos goles en el Real Madrid, en el Manchester United, pero es una decisión que él debe tomar”.

Destacó su carrera | IMAGO7

El delantero tapatío, de 36 años, no ha logrado consolidarse en su regreso a Chivas tras superar una lesión de rodilla y su bajo rendimiento ha generado dudas sobre su continuidad en la Liga MX. La opinión de Cuauhtémoc Blanco se suma a la polémica en torno al futuro del goleador histórico del Tricolor.