Nathan Silva revela que rechazó a Vasco de Gama para 'salir campeón con Pumas'

Nathan Silva se quedó en Pumas para ser campeón. A pesar del interés del Vasco Da Gama, el defensa brasileño permaneció en el Club Universidad Nacional, equipo en donde afirmó que quiere levantar un campeonato. Asimismo, reiteró que no solo disfruta su estancia en el conjunto auriazul, sino que también está muy cómodo de vivir en México.

En entrevista para RÉCORD, el defensor de Pumas se sinceró sobre cómo vivió el interés del Vasco Da Gama en estas últimas semanas. A pesar de que la oferta rebasaba los cinco millones de dólares, no se llegó a un acuerdo para su transferencia. Sin embargo, esto no le genera incomodidad, pues Nathan señaló que es muy feliz en el Club Universidad Nacional y quiere ser campeón con la camiseta auriazul.

“Sí. Estoy muy contento en Pumas, a mi familia le encanta vivir aquí, estoy muy tranquilo. Me quedan dos años de contrato, quiero salir campeón en este club, entonces ese es mi objetivo y creo que de todo el plantel, del profe, entonces tenemos que hacer todo para que nosotros cumplamos este objetivo”, comentó para RÉCORD.

Está contento en Pumas | MEXSPORT

El interés del Vasco Da Gama se dio antes de los duelos ante Puebla y Atlas de Jornada 6 y 7. Aún con esto, Nathan señaló que siempre fue un profesional y no permitió que esas negociaciones afectaran en su rendimiento individual, pues él quería dar lo mejor de sí para ayudar a Pumas a ganar esos encuentros. Además, resaltó nuevamente que aún tiene metas por cumplir en Cantera.

“Estoy muy tranquilo. Si es una buena oferta para el club y para mí, nosotros vamos a platicar. No tuvimos acuerdo en este sentido, pero estoy muy contento la verdad de estar representando a una gran institución. Tengo muchas cosas para vivir todavía aquí y esto de la transferencia, soy profesional. Mi club es Pumas, tengo que estar enfocado aquí, jugué dos partidos sabiendo del interés y de la oferta y estuve muy enfocado en los dos partidos porque necesitábamos ganar. Es así el futbol, tengo muchas cosas por vivir aquí y quiero salir campeón”, agregó.

Quiere salir campeón | MEXSPORT

Sobre quedarse en el Club Universidad Nacional, Silva se dijo encantado por la decisión, ya que el equipo se ha vuelto muy importante para su entorno. De igual manera, resaltó la grandeza de la institución y enalteció a la afición que los ha ido a apoyar en los recientes juegos en el Estadio Olímpico Universitario.

“Significa muchísimo porque mi familia, mis amigos, a mi esposa le encanta ir al estadio, mi hijo tiene siete meses y está encantado. Pumas significa mucho para mí, para mi familia, es una institución grande, única, gigante. Los aficionados que viven, que dejan todo por el club. Tuvimos dos tormentas y los aficionados estuvieron en el estadio apoyándonos, entonces es jugar con el corazón, jugar con garra, lo tengo muy aprendido”, sentenció.