¡Interesante! 'Chicharito' Hernández reaparece con 'incomodas opiniones' en redes sociales

Después de varias semanas de silencio, Javier "Chicharito" Hernández volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar un nuevo video en su cuenta de Instagram, en el que asegura que regresan sus "opiniones incómodas".

Chicharito Hernández vuelve a redes sociales | IMAGO7

“Entonces, pensaste que un futbolista no puede hablar de la vida, pero aquí me tienes incomodando con opiniones… interesante”, comentó el delantero en el clip, retomando un estilo de publicaciones que en el pasado lo colocaron en el centro de la polémica.

Mensaje de Chicharito en redes | IG

El futbolista mexicano acompañó el video con un extenso mensaje en el que reflexiona sobre la libertad, la responsabilidad y el impacto del dinero en las personas:

“El dinero no cambia a nadie, solo amplifica lo que ya es. La mayoría quiere libertad, pero le aterra la responsabilidad”.

A diferencia de anteriores publicaciones —donde sus declaraciones con tintes misóginos le valieron fuertes críticas—, esta vez Hernández se enfocó en mensajes de corte filosófico sin hacer referencia a las mujeres.

Hernández ha estado lesionado casi todo el semestre | IMAGO7