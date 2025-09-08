¡Interesante! 'Chicharito' Hernández reaparece con 'incomodas opiniones' en redes sociales

Javier Hernández vuelve a subir un polémico video a redes sociales

Fernando Villalobos Hernández
8 de Septiembre de 2025
'Chicharito' Hernández reaparece con 'incomodas opiniones' en redes sociales
Javier Hernández, delantero de Chivas | IMAGO7

Después de varias semanas de silencio, Javier "Chicharito" Hernández volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar un nuevo video en su cuenta de Instagram, en el que asegura que regresan sus "opiniones incómodas".

Chicharito Hernández vuelve a redes sociales | IMAGO7

“Entonces, pensaste que un futbolista no puede hablar de la vida, pero aquí me tienes incomodando con opinionesinteresante”, comentó el delantero en el clip, retomando un estilo de publicaciones que en el pasado lo colocaron en el centro de la polémica.

Mensaje de Chicharito en redes | IG

El futbolista mexicano acompañó el video con un extenso mensaje en el que reflexiona sobre la libertad, la responsabilidad y el impacto del dinero en las personas:

El dinero no cambia a nadie, solo amplifica lo que ya es. La mayoría quiere libertad, pero le aterra la responsabilidad”.

A diferencia de anteriores publicaciones —donde sus declaraciones con tintes misóginos le valieron fuertes críticas—, esta vez Hernández se enfocó en mensajes de corte filosófico sin hacer referencia a las mujeres.

Hernández ha estado lesionado casi todo el semestre | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronuncia sobre polémica entre América y alcaldía Benito Juárez

América | 08/09/2025

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronuncia sobre polémica entre América y alcaldía Benito Juárez
Azuaje habló sobre su sentir de jugar con Pumas

Pumas | 08/09/2025

Ángel Azuaje sobre jugar con los Pumas: "Jugaba con Keylor y Ramsey en el FIFA, ahora son mis compañeros"
Chicharito Hernández falla gol cantado

Chivas | 07/09/2025

¡Tristísimo! Chicharito Hernández falla gol cantado, en amistoso, ante León
Te recomendamos
¡Tristísimo! Chicharito Hernández falla gol cantado, en amistoso, ante León
Chivas
Liga MX

LO ÚLTIMO

 