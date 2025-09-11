Pumas visita Mazatlán, su segundo 'hogar', y busca mantener invicto ante los Cañoneros

Este viernes, Pumas visitará a Mazatlán, equipo al que le tiene tomada la medida, y buscará extender su invicto ante los Cañoneros.

Tras la llegada del conjunto mazatleco a la Liga MX en 2020, los felinos presumen un récord sin derrotas, tanto en calidad de local como de visitante. En estos cinco años, se han enfrentado un total de 10 veces, registrando cinco victorias para los universitarios y cinco empates.

El registro para Pumas cuando viaja a Sinaloa es de tres triunfos y dos igualadas, registro que da buen augurio para los dirigidos de Efraín Juárez cuando busquen seguir sumando unidades este fin de semana.

Mazatlán llega al compromiso con una racha de cinco partidos sin poder ganar, por lo que buscará romper ambas sequías y recomponer el camino a la mitad del Apertura 2025.

Por su parte, Pumas llega motivado tras vencer de último minuto a Atlas y ahora intentará seguir escalando posiciones en la tabla general, así como alargar su récord invicto.

