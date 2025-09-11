Pumas visita Mazatlán, su segundo 'hogar', y busca mantener invicto ante los Cañoneros

Los auriazules presumen un récord sin derrotas frente a los sinaloenses

Pumas visita Mazatlán, su segundo 'hogar', y busca mantener invicto ante los Cañoneros
Pumas visita Mazatlán, su segundo 'hogar', y busca mantener invicto ante los Cañoneros | IMAGO7
Esteban Gutiérrez
11 de Septiembre de 2025

Este viernes, Pumas visitará a Mazatlán, equipo al que le tiene tomada la medida, y buscará extender su invicto ante los Cañoneros.

Tras la llegada del conjunto mazatleco a la Liga MX en 2020, los felinos presumen un récord sin derrotas, tanto en calidad de local como de visitante. En estos cinco años, se han enfrentado un total de 10 veces, registrando cinco victorias para los universitarios y cinco empates.

IMAGO7

El registro para Pumas cuando viaja a Sinaloa es de tres triunfos y dos igualadas, registro que da buen augurio para los dirigidos de Efraín Juárez cuando busquen seguir sumando unidades este fin de semana.

Mazatlán llega al compromiso con una racha de cinco partidos sin poder ganar, por lo que buscará romper ambas sequías y recomponer el camino a la mitad del Apertura 2025.

Por su parte, Pumas llega motivado tras vencer de último minuto a Atlas y ahora intentará seguir escalando posiciones en la tabla general, así como alargar su récord invicto.

IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo jugador de Rayados de Monterrey

Monterrey | 11/09/2025

¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo jugador de Rayados de Monterrey
Antonio 'Turco' Mohamed y Ricardo Peláez arreglan sus problemas en América

América | 11/09/2025

Antonio 'Turco' Mohamed y Ricardo Peláez arreglan sus problemas en América
Nathan Silva en Pumas

Pumas | 11/09/2025

Nathan Silva sobre proceso de Efraín Juárez en Pumas: “Los triunfos vendrán”
Te recomendamos
Saint-Maximin lanza 'advertencia' a Chivas previo al Clásico Nacional
Liga MX
Pumas UNAM
Mazatlán FC

LO ÚLTIMO

 