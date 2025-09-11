¿Cómo le ha ido a Milito en los Clásicos que ha disputado en otros países?

Gabriel Milito dirigirá su primer Clásico en el futbol mexicano, en el América vs Chivas de este sábado. Esta será una más de sus experiencias en este tipo de rivalidades, pues en su etapa como entrenador estuvo al mando de clubes importantes como Independiente, Atlético Mineiro, entre otros.

IMAGO7

Así le ha ido a Gabriel Milito en los Clásicos

En Estudiantes de la Plata dirigió en dos Clásicos Platenses ante Gimnasia con un balance positivo. El primero fue un empate de 1 a 1, mientras que el segundo se llevó el triunfo por 1 a 0. Su etapa finalizó y fue a Independiente.

En Independiente solo tuvo un partido ante Racing para el Clásico de Avellaneda y sufrió una derrota por 3 a 0. En Argentinos Juniors no pudo ganarle a Platense al caer 1-0 y dos empates más de 0-0 y 1 a 1.

IMAGO7

Su etapa en Brasil fue exitosa, pues ganó el Campeonato Mineiro al vencer a Cruzeiro con un global de 5 a 3. Posteriormente ganó 3 a 0 y su último resultado fue un empate sin anotaciones.

Milito y su primer Clásico Nacional

Ahora, con Chivas, el argentino buscará obtener un resultado favorable en su primer Clásico Nacional, pues con ello, la confianza en el proyecto podría elevarse para conseguir los objetivos para el Apertura 2025.

IMAGO7