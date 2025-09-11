Monterrey prepara su arma: Sergio Ramos va con todo y 'amenaza' América

Sergio Ramos, defensa del Monterrey, aprovechó la pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA de septiembre para combinar descanso, música y entrenamiento. El campeón del mundo con España sorprendió a sus seguidores con su incursión en la escena musical, lanzando una canción dedicada al Real Madrid, además de visitar la icónica Cibeles en la capital española.

Pese a su faceta artística, el veterano central dejó claro que su preparación física no se detiene. A través de sus redes sociales, Ramos compartió videos en los que aparece realizando cardio en el gimnasio, acompañado del mensaje: “¡Los días libres también cuentan!”.

El exjugador del Real Madrid reconoció en tono irónico que será más sencillo ganar un Grammy que la Champions League como director técnico en el futuro. Su pasión por la música no es nueva: se le ha visto en conciertos y cercano a artistas como Maluma.

Sergio Ramos es la sensación | IMAGO7

No obstante, la prioridad inmediata de Ramos sigue siendo Rayados. Tras siete jornadas disputadas en el Apertura 2025, todas como titular y con un gol frente al Necaxa en la Fecha 6, el zaguero se prepara para su regreso a la actividad en el partido más atractivo del torneo: Monterrey vs América.

Por suspensión, Sergio Ramos se perderá el duelo de la Jornada 8 contra Querétaro, siendo este su primer partido ausente en el semestre. Su reaparición está programada para la Fecha 9, cuando Monterrey reciba al América en un encuentro que promete ser de alta intensidad.

Con Rayados como líderes de la clasificación, el choque frente a las Águilas será una prueba clave para la escuadra de Fernando Ortiz. Y Ramos, a sus 39 años, busca demostrar que aún puede marcar diferencia tanto en la defensa como en el vestidor.

Sergio Ramos está en México | MEXSORT