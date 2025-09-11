¡Oficial! Pachuca confirma regreso de Enner Valencia al estilo de Volver al Futuro

Con un DeLorean, porque para viajar al futuro hay que hacerlo con estilo, Pachuca hizo oficial el fichaje de Enner Valencia como refuerzo para Apertura 2025. A sus 35 años, el delantero ecuatoriano vuelve a vestir la camiseta de los Tuzos, en lo que será su segunda etapa con el conjunto hidalguense y su tercera participación en la Liga MX.

El anuncio de su llegada se realizó mediante un video con temática de la franquicia "Volver al Futuro", destacando el carácter especial de su regreso. Valencia arriba procedente del Internacional de Porto Alegre, club brasileño con el que disputó 100 partidos, marcando 31 goles y sumando 6 asistencias.

Enner regresa a la Liga MX con Pachuca | CAPTURA

Un regreso con historia: así fue el paso de Enner Valencia por México

Enner Valencia debutó en la Liga MX en enero de 2014 con Pachuca. Durante su primer ciclo con los Tuzos, disputó 25 encuentros, en los que logró 18 goles y 7 asistencias. Posteriormente, entre 2017 y 2020, defendió los colores de Tigres, club con el cual jugó 116 partidos y marcó 36 goles. Con los felinos, conquistó múltiples títulos:

2 Ligas MX

2 Campeón de Campeones

1 Campeones Cup

1 Concachampions (Champions Cup)

El ecuatoriano tendrá una tercera etapa en la Liga MX | CAPTURA

Trayectoria internacional de peso

Además de su paso por el fútbol mexicano, Valencia cuenta con experiencia en Europa, donde jugó en clubes de la Premier League como el West Ham United y el Everton. A nivel de selecciones, ha sido un referente en Ecuador, participando en varias ediciones de la Copa América y en dos Copas del Mundo.

El anuncio de su regresa se da a poco de la reanudación del Apertura 2025, en el cual los dirigidos por Jaime Lozano marchan en la sexta posición con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Su próximo compromiso será ante Cruz Azul, en el Estadio Hidalgo el sábado 13 de septiembre a las 17:00 horas.

Valencia busca una segunda etapa exitosa con los Tuzos | MEXSPORT