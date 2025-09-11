Larcamón apunta al liderato: Cruz Azul busca su sexta victoria consecutiva ante Pachuca

Cruz Azul vive un gran momento en el Apertura 2025 y su técnico, Nicolás Larcamón, ya tiene en la mira el liderato de la competencia. Este fin de semana, los celestes se medirán a Pachuca, con la posibilidad de hilar su sexta victoria consecutiva.

En conferencia de prensa, el estratega argentino destacó la importancia de mantenerse en la parte alta de la tabla y de apuntar más allá de la simple clasificación.

“Es muy relevante, siempre es importante seguir estando en los mejores puestos de la Fase Regular. Siempre tenemos la expectativa de alcanzar, sabemos que será muy relevante ante las instancias decisivas del torneo. Lo significativo no es solamente lograr la clasificación, ambicionamos sobre todo ir evolucionando en el rendimiento y lograr siempre estar entre los cuatro primeros”, argumentó.

Nicolás Larcamón, el técnico 15 de Cruz Azul en 10 años: ¿qué tan alto es el listón que dejan sus antecesores?

Larcamón reconoció que el duelo ante los Tuzos será clave, no solo por el momento que atraviesa el equipo, sino por lo que representa en el calendario inmediato:

“Mañana nos queda un entrenamiento muy importante. Es un partido fundamental, atrás de este se vienen dos localías. Queremos ganar este partido para hilar un sexto triunfo consecutivo”.

Finalmente, señaló que el área en la que más trabajan para reforzar al equipo es la defensa en pelota parada, uno de los pocos puntos de mejora que aún detecta en el plantel.

Nicolás Larcamón la 'cruzazulea' en la Carrera 10k Bosque de Chapultepec

“El aspecto más notorio que estamos atacando y comprometidos a ajustar y mejorar es la pelota parada en contra. Hacemos mucho hincapié en las cosas que se están haciendo bien y atacando los dos o tres aspectos de mejora que tenemos”, finalizó.