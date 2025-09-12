Partidos de hoy 12 de septiembre de 2025

Regresa la Liga MX y la actividad a nivel de clubes. Tras la pausa por la Fecha FIFA de septiembre las ligas nacionales en el mundo vuelven a la acción, el Apertura 2025, la Bundesliga y LaLiga tendrán acción tras 10 días de pausa. Además. la WWE también se llevará los reflectores con la Worlds Collide. Todos esto y más en la agenda de este viernes 12 de septiembre del 2025. A continuación, te presentamos la actividad de hoy.

Regresa la Liga MX | IMAGO7

Futbol Mexicano

Este viernes Pumas se robará los reflectores pues tanto su equipo varonil como el femenil tendrán actividad. Primero las felinas se medirán ante Tigres, actuales líderes de la Liga MX Femenil y un duelo digno de Liguilla. Más tarde el equipo varonil visitará a Mazatlán, un equipo contra el que nunca ha perdido en Sinaloa.

Además de los partidos de Pumas el Apertura también regresa con el juego entre Necaxa y Juárez, mientras que en el circuito rosa Toluca y Rayadas se miden en un duelo de equipos que están buscando instalarse dentro de los primeros cinco.

Pumas jugará dos partidos | IMAGO7

Futbol internacional

En Europa también está de vuelta la actividad de clubes pues, Bayer Leverkusen estrenará entrenador cuando se mida al Eintracht Frankfurt en la Jornada 3 de la Bundesliga. Poco después Sevilla y Elche se medirán en un duelo de LaLiga.

Finalmente, la actividad de este viernes también contará con el Worlds Collide de la WWE y Triple A celebrarán un evento más de Worlds Collide este viernes desde Las Vegas. Con combates y rivalidades crecientes, el evento promete emociones grandes para los aficionados del espectáculo de ambas compañías.