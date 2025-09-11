Jesús 'Tecatito' Corona y otros exjugadores de Sevilla con los que Martial se reencontrará en Rayados

Anthony Martial se sumará a la lista de figuras europeas que han llegado a la Liga MX, según los rumores más recientes. El francés será el bombazo de Rayados de Monterrey, en donde curiosamente se reencontrará con varios excompañeros.

Jesús 'Tecatito' Corona, Óliver Torres y Lucas Ocampos son los tres futbolistas que coincidieron con el atacante francés en el futbol europeo, específicamente en LaLiga con Sevilla. Ahora se reencontrarán en el futbol mexicano con la Pandilla.

Martial se perfila para ser la nueva figura de Rayados | MEXSPORT

¿Cuándo coincidieron Martial y Tecatito en Sevilla?

Fue a mitad de la Temporada 2021-22 que Martial salió de Manchester United y se fue en préstamo por seis meses al equipo de Nervión. En total, disputó 12 partidos, nueve en LaLiga y tres de Europa League, en los cuales precisamente compartió en el campo con 'Tecatito', en la Ronda Intermedia y en Octavos de Final.

Mientras que en el torneo de liga, Corona y Martial estuvieron juntos en los nueve compromisos que disputó el francés. Al final de la temporada, Anthony regresó a la Premier League con los Red Devils, mientras que el mexicano dejó a los andaluces hasta septiembre de 2023, cuando fichó con Rayados.

Tecatito Corona llegó a Rayados procedente de Sevilla | MEXSPORT

Martial, la nueva figura de Rayados

Además de Tecatito, Lucas Ocampos y Óliver Torres son los otros dos futbolistas que pasaron por Sevilla y luego llegaron a Rayados. También se puede incluir en la lista a Sergio Ramos, aunque en el caso del capitán de Rayados, no pasó por el equipo andaluz en el mismo periodo que el atacante galo.

De igual forma, Sergio Canales es otra de las figuras internacionales que actualmente están a disposición de Domenec Torrent. Curiosamente, en el caso del dorsal 10 de Monterrey, llegó procedente del acérrimo rival de Sevilla, Betis.

Oliver Torres y Lucas Ocampos también son jugadores que estuvieron en Sevilla con Martial | MEXSPORT