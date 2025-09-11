Israel Reyes lanza advertencia a Chivas previo al Clásico: 'Vamos por todo'

El defensor considera que América debe tomar con responsabilidad el partido

Israel Reyes lanza advertencia a Chivas previo al Clásico: 'Vamos por todo'
Rafael Trujillo Alarcón
11 de Septiembre de 2025

Todo listo para el Clásico Nacional. Chivas y América se enfrentarán en una nueva edición de la mayor rivalidad del futbol mexicano y, aunque ambos equipos llegan con realidades distintas, el juego sigue prometiendo mucho. Ante esto, Israel Reyes no dudó dos veces en darle una advertencia al Rebaño.

América llega a este juego peleando el liderato e ilusionados con la llegada de su nuevo delantero estrella, Allan Saint-Maximin, mientras que Chivas está peleando los últimos lugares de la clasificatoria, urgidos de un triunfo especialmente ante su máximo rival.

Advierte al Rebaño

Previo al juego, el central azulcrema Israel Reyes decidió advertir a las Chivas, asegurando que llegarán al juego dándolo todo y peleando por el triunfo. además, no pudo evitar burlarse de su rival asegurando que, aunque lleguen a ganarle a América, no salvarán así su temporada.

"Creo que es el clásico más más importante de la Liga. Obviamente nosotros lo tomamos así, se sabe, el club lo toma así, cualquiera que le preguntes.... Obviamente vamos por todo vamos a salir a ganarlo y esto nos dará mucha más confianza", reveló ante los medios.

Se burla de la temporada de Chivas

El defensor también aseguró que, aún con el triunfo Chivas no puede salvar su temporada, pues un triunfo de temporada regular, aún siendo en el Clásico pues el equipo debería aspirar a ganar títulos y no solo partidos.

“Creo que no puedes salvar un torneo o salvar temporadas que no has hecho muy bien las cosas por ganarle a tu archirrival, creo que va por ahí la cosa. Creo que siendo un equipo grande no aspirar a ganar un partido, no aspiras a ganarle al equipo que mejor está o al rival que siempre has tenido de por vida”.

