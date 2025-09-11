Tala Rangel no da por muerto a Chivas: 'En el Clásico no se contempla si el equipo va bien o va mal'

Minimiza el mal paso de Chivas previo al Clásico. Raúl 'Tala' Rangel reconoció que su equipo no atraviesa por el mejor momento, especialmente en cuanto a resultados, sin embargo, no por eso está listo para dar por muerto a su equipo en el juego ante América de este sábado.

América llega como claro favorito al Clásico del sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes pues, además de estar peleando por el liderato, suma ya seis partidos sin perder ante el Rebaño Sagrado. Desde el Clausura 2023, el cuadro rojiblanco no logra llevarse la victoria.

Minimizó su mal paso | IMAGO7

Rangel no da por muerto a su equipo

A pesar de los malos resultados para el portero rojiblanco, no se les puede dar por muertos ya que, a pesar de los resultados no se les ha dado, para él no importa como lleguen al Clásico pues, este tipo de partidos 'se juegan a muerte'.

“Los clásicos se juegan, pero se tienen que ganar sí o sí, hay que ir con determinación, se sabe que en los Clásico no se contempla si el equipo va bien o va mal, se juegan a muerte... Valentía, esa determinación de seguir con el trabajo día con día", comentó.

Listo para el clásico | IMAGO7

No se les han dado los resultados

El portero también habló sobre la actualidad del equipo. Para Rangel, el equipo ha dado un buen futbol a lo largo del Apertura, sin embargo las victorias no han llegado. Aun así, dentro del equipo confían en que si continúan de la misma manera podrán revertir el camino.

"A final de cuentas, hemos jugado bien, los resultados no nos han acompañado, pero el funcionamiento del equipo es bueno, positivo, es eso, seguir en esa línea y los resultados nos acompañarán en algún momento”.

Seguirán con su paso | IMAGO7