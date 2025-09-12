'Turco' Mohamed ve superior a la Liga MX sobre la Liga Profesional Argentina

Mohamed en el juego ante Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco
12 de Septiembre de 2025

Antonio Mohamed es uno de los entrenadores más destacados en la Liga MX. El argentino logró salir Campeón en el último semestre con Toluca, por lo que su popularidad creció aún más en nuestro país; aunque en su lugar de origen no ven con buenos ojos al balompié mexicano.

Sin embargo, en un programa de ESPN, 'El Turco' lanzó un comentario que no gustó para nada en el cono sur del continente. En palabras del propio Mohamed, la Liga MX es superior a la Liga Profesional Argentina, ya que él comentó que hay más jugadores y equipos de calidad en nuestro balompié.

"Para mí la mexicana (que liga es mejor). Hay muchos jugadores de calidad aquí. Creo que el nivel individual es mejor. Argentina ahora tiene 30 equipos y bajó un poco el nivel, creo que México tiene tanto mejores equipos, como mejores jugadores", comentó el estratega del equipo mexiquense.

"Al futbolista mexicano le falta creérsela": Antonio Mohamed

De igual forma, el estratega de los Diablos agregó que uno de los defectos del jugador mexicano es la falta de mentalidad, ya que en sus palabras: "le falta creérsela". Mohamed añadió que los futbolistas mexicanos necesitan un poco más de convicción para lograr sus metas.

Aunque, Mohamed sentenció su intervención en dicho segmento con un halago a las cualidades del futbolista nacional, ya que agregó que al jugador mexicano le sobra físico y técnica. "La técnica del jugador mexicano es muy depurada".

