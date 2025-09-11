Antonio 'Turco' Mohamed revela acercamiento de Selección Mexicana: "mí momento paso"

Antonio Mohamed es uno de los entrenadores más mediáticos en el futbol mexicano. Desde su llegada, 'El Turco' se caracterizó por tener equipos ofensivos y con grandes momentos defensivos, por lo que se hizo un candidato natural para dirigir a la Selección Mexicana.

Sin embargo, en una entrevista con ESPN, el estratega argentino reveló que aunque hubo un contacto, su momento ya pasó. Mohamed aseguró que su acercamiento fue durante el pequeño proceso de Diego Cocca, en 2023.

Antonio Mohamed | MEXSPORT

¿Qué dijo Mohamed sobre la Selección Mexicana?

"Yo creo que mi momento pasó", comentó 'El Turco'. "Para mi era el momento pasado cuando fue (Diego Martín) Cocca, para mí ese era mi momento", terminó por sentenciar el estratega argentino.

¿Qué pasó en su acercamiento?

Durante el programa, Javier Alarcón preguntó sobre cómo fue su entrevista, a lo cual Mohamed aseguró que fue un zoom. El entrenador agregó que no se sintió cómodo, por lo que terminó por no decantarse.

"Sí, sí (me contactaron) y tuve un zoom. Yo sentí que (era un trámite, un compromiso solamente), la primera charla (que tuve) me pareció interesante, y la segunda charla nada, era eso (ya habían elegido a Cocca)".