Antonio 'Turco' Mohamed revela acercamiento de Selección Mexicana: "mí momento paso"

El actual entrenador del Toluca comentó sobre su pasado y un posible trato con el Tricolor

Emiliano Arias Pacheco
11 de Septiembre de 2025
Antonio 'Turco' Mohamed revela acercamiento de Selección Mexicana: &quot;mí momento paso&quot;
Mohamed en partido | MEXSPORT

Antonio Mohamed es uno de los entrenadores más mediáticos en el futbol mexicano. Desde su llegada, 'El Turco' se caracterizó por tener equipos ofensivos y con grandes momentos defensivos, por lo que se hizo un candidato natural para dirigir a la Selección Mexicana.

Sin embargo, en una entrevista con ESPN, el estratega argentino reveló que aunque hubo un contacto, su momento ya pasó. Mohamed aseguró que su acercamiento fue durante el pequeño proceso de Diego Cocca, en 2023.

Antonio Mohamed | MEXSPORT
Antonio Mohamed | MEXSPORT

¿Qué dijo Mohamed sobre la Selección Mexicana?

"Yo creo que mi momento pasó", comentó 'El Turco'. "Para mi era el momento pasado cuando fue (Diego Martín) Cocca, para mí ese era mi momento", terminó por sentenciar el estratega argentino.

¿Qué pasó en su acercamiento?

Durante el programa, Javier Alarcón preguntó sobre cómo fue su entrevista, a lo cual Mohamed aseguró que fue un zoom. El entrenador agregó que no se sintió cómodo, por lo que terminó por no decantarse.

"Sí, sí (me contactaron) y tuve un zoom. Yo sentí que (era un trámite, un compromiso solamente), la primera charla (que tuve) me pareció interesante, y la segunda charla nada, era eso (ya habían elegido a Cocca)".

TE PUEDE INTERESAR

¡De la mano de Gilberto Mora! México Sub 20 define lista rumbo al Mundial de Chile 2025

Selección Mexicana | 10/09/2025

¡De la mano de Gilberto Mora! México Sub 20 define lista rumbo al Mundial de Chile 2025
Hugo Sánchez cuestiona a Javier Aguirre

Selección Mexicana | 10/09/2025

"No falta claridad": Hugo Sánchez cuestiona a Javier Aguirre por planteamiento con Selección Mexicana
Raúl Jiménez hace un balance positivo tras empates de Selección Mexicana

Selección Mexicana | 10/09/2025

Raúl Jiménez hace un balance positivo tras empates de Selección Mexicana contra Japón y Corea
Te recomendamos
¡Un paso al Mundial! 'Memo' Ochoa cumple requisito de Javier Aguirre para ser convocado
Futbol
Selección Mexicana

LO ÚLTIMO

 