¡Un paso al Mundial! 'Memo' Ochoa cumple requisito de Javier Aguirre para ser convocado

Guillermo Ochoa encontró equipo. El arquero mexicano llegará al futbol de Chipre para jugar con el AEL Limassol FC. Este movimiento es crucial para ‘Memo’ y su objetivo de llegar a la Copa del Mundo 2026.

¿Se abre la puerta para el sexto Mundial de Ochoa?

Hace unos días, Javier Aguirre aseguró que mientras Ochoa no consiguiera equipo, no iba a ser considerado para la convocatoria, por lo que ahora con su fichaje en el futbol de Chipre, la posibilidad de ir al Mundial se vuelve a abrir.

“Realmente lo de las seis copas yo no regalo nada, si viene aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas, porque ha estado con nosotros, porque nos ayuda, porque lleva un rol bastante importante en el vestidor y de momento no tiene equipo… jugadores mexicanos y con equipos son elegibles”, dijo Aguirre hace unos días.

¿Cómo le ha ido a 'Memo' Ochoa en los Mundiales?

El arquero mexicano ha estado en cinco Copas del Mundo, de las cuales solo tuvo participación en tres. Su historia en la justa comenzó en Alemania 2006, cuando Oswaldo Sánchez era el titular en la portería del Tri. En Sudáfrica 2010, Oscar Pérez fue el que tomó la titularidad.

Hasta Brasil 2014, Ochoa tomó la portería de la Selección Mexicana. En aquella edición, el mexicano brilló con atajadas importantes. En Rusia 2018 y Qatar 2022 también fue el titular, pero el Tri no logró pasar de los Octavos de Final.

