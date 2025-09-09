Javier Aguirre saca conclusiones del Tri en esta Fecha FIFA tras empates ante Japón y Corea del Sur

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, hizo un balance de lo que dejó la más reciente Fecha FIFA, donde el Tricolor no pudo sumar victorias.

El ‘Vasco’ reconoció que es complicado ponerle una calificación al equipo, pues considera que es algo subjetivo y la evaluación individual debe quedar para consumo interno. Sin embargo, destacó avances colectivos y elogió el desempeño de sus delanteros.

“Creo que ellos hacen siempre un trabajo bastante completo, no solo hacer el gol. Generar espacios, jugar de cara, sostener la pelota, ayudar en balón detenido. Me da gusto por ellos porque los goles fueron de buena factura, bien ejecutados, gestos técnicos de alto nivel. Les deseo lo mejor en su temporada porque se van contentos, son mexicanos exitosos y hay que seguir en esa línea”, dijo sobre Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

Con autocrítica, el estratega señaló que, a pesar de haber hecho ajustes, los resultados no acompañaron: “Estamos donde empezamos en esta Fecha FIFA, nos regresamos al sitio donde estábamos antes. No pudimos ganar, algo hiciste mal porque no fuiste superior al rival”.

Finalmente, valoró la rotación de piezas que le permitió sacar conclusiones: