Alexis Vega tras la fecha FIFA: “Siempre buscamos rivales que nos exijan al máximo”

Alexis Vega salió con buenas sensaciones la fecha FIFA con la Selección Mexicana. El atacante resaltó el esfuerzo colectivo y la sana competencia que existe en la ofensiva del equipo dirigido por Javier Aguirre.

“Estoy contento con el funcionamiento del equipo. Uno siempre trata de aportar su granito de arena. Nos conocemos bastante bien, hemos entrenado mucho tiempo juntos. A veces me toca con Raúl, con el Piojo o con Laínez, es una competencia muy sana, siempre apoyamos al que le toque jugar”, señaló el jugador del Toluca.

Está contento tras la Fecha FIFA | MEXSPORT

Vega también valoró el nivel de los rivales enfrentados en esta gira y el aprendizaje que deja cada partido.

“Siempre buscamos los partidos. Fueron rivales muy diferentes de lo que siempre estamos acostumbrados. Son dos selecciones que nos exigieron y que nos hicieron competir al máximo. Son los partidos que buscamos para el Mundial”, comentó.

Elogió a sus rivales | MEXSPORT

El delantero reconoció que aún hay aspectos por mejorar en la definición, pero confía en que con trabajo llegarán los goles.

“A veces generamos muchas jugadas o nos hemos visto tímidos en la última jugada de intentar meter un pase. Pero con el tiempo vamos a ir mejorando. Sabemos que adelante tenemos dos jugadores que cuando les ponen las jugadas sí o sí convierten goles”, afirmó.