"No es sinónimo de calidad": Javier Aguirre lanza dardo a mexicanos en Europa

Jugar en Europa no marca la diferencia a nivel de selecciones. Al menos eso consideró Javier Aguirre en conferencia de prensa previa al partido entre la Selección Mexicana y su similar de Corea del Sur. El técnico enfatizó que la importancia radica en el trabajo que se realiza.

“El tener jugadores en Europa no es garantía o sinónimo de calidad, sí es sinónimo de otro ritmo de trabajo, eso es verdad, muchas veces eso hace que parezca que son mejores, pero este equipo mexicano, le ha ganado a grandes potencias europeas y en torneos oficiales", declaró el 'Vasco'.

Aguirre habló sobre la diferencia que marca jugar en Europa | IMAGO 7

Aguirre no se preocupa por tener jugadores en Europa

En temporadas recientes, se ha reducido la cantidad de jugadores en Europa, además de que han apostado más por ligas de menor relevancia como la de Bélgica, Rusia o Grecia, y no grandes ligas como la Premier League, LaLiga o Serie A.

Actualmente, de los ocho jugadores convocados que juegan en el Viejo Continente, solo Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan) y Johan Vásquez (Génova) tienen contrato con equipos de las llamadas ligas top.

Actualmente solo ocho seleccionados juegan en Europa | IMAGO 7

"Al final de cuenta pasa por temas generacionales, sistemas de juego, capacidad y estoy ocupado en ello. Me ocupa presentar en un año un equipo con el que se identifique la gente”, aseguró Aguirre y reiteró que no es una situación que le preocupe.

Busca que las críticas no afecten al Tri

Por último, Aguirre insistió que otro aspecto de su trabajo es mantener a jugadores y cuerpo técnico al margen de los comentarios que llegan de fuera. “Nos hemos vuelto resultadistas, tanto jugadores, entrenadores y periodistas, el funcionamiento es padrísimo, pero el resultado nos condiciona. Nuestro trabajo es que no nos afecte”, finalizó.

Aguirre aseguró que las críticas no afectan | IMAGO 7