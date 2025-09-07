FMF y Federación de Japón firman 'acuerdo de cooperación'

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) firmó un 'Memorando de Entendimiento' con la Federación de Futbol de Japón (JFA) durante el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Japón, correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre, con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, profesional y administrativo en ambos países.

El acuerdo fue rubricado por Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, y Tsuneyasu Miyamoto, presidente de la JFA. Según lo establecido, el documento sienta las bases para planear, desarrollar e implementar actividades específicas que fortalezcan el intercambio de conocimiento y mejores prácticas entre las dos federaciones.

Se llevó a cabo durante el partido | MEXSPORT

Áreas de cooperación entre FMF y JFA

La FMF detalló que este memorando busca fomentar la colaboración en distintos ámbitos clave:

Capacitación para entrenadores y árbitros : creación de programas de formación y cursos internacionales para mejorar sus conocimientos y desempeño.

: creación de programas de formación y cursos internacionales para mejorar sus conocimientos y desempeño. Visitas técnicas : encuentros deportivos y técnicos que permitan compartir metodologías de entrenamiento y preparación.

: encuentros deportivos y técnicos que permitan compartir metodologías de entrenamiento y preparación. Partidos internacionales : organización de encuentros entre selecciones nacionales juveniles, tanto en la rama varonil como femenil.

: organización de encuentros entre selecciones nacionales juveniles, tanto en la rama varonil como femenil. Talleres y seminarios: actividades sobre gestión deportiva, mercadotecnia, patrocinios, derechos de transmisión, operación de partidos, medicina deportiva, administración, integridad y fair play financiero.

Llegaron a un acuerdo | FMF

Con este acuerdo, la FMF y la JFA trabajarán en planes de cooperación que definirán iniciativas específicas y mecanismos de ejecución, siempre bajo los estatutos y regulaciones de la FIFA.

La Federación Mexicana de Futbol reafirmó que este memorando forma parte de su plan de alianzas estratégicas internacionales, con el objetivo de fortalecer el crecimiento del futbol mexicano y ampliar su proyección global.

Trabajarán en conjunto | FMF