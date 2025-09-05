Presidente de Leones Negros 'celebra' fallo del TAS: "dieron la certeza que volverá el Ascenso"

El regreso del Ascenso fue el tema recurrente desde hace unas horas en el balompié mexicano. El fallo a favor de la FMF por parte Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), dejó al conocido 'G6' en jaque, aunque para Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, fue una noticia positiva.

Para Castellanos fue una victoria para ambas partes, o así lo hizo saber en entrevista con Fox Sports Radio. El también profesor de la Universidad de Guadalajara hizo saber su sentir y su beneplácito por la noticia, pues para él, es una victoria el regreso del Ascenso, aunque no haya sido en efecto inmediato.

Alberto Castellano | IMAGO7

"Lo único que queríamos es que la Federación nos dijera: 'De acuerdo con nuestra interpretación, en el 26-27 regresa el ascenso'. Era así de sencillo. Nuestra interpretación es que debía volver en la 25-26, ellos 26-27, perfecto. Un año más, un año menos, nosotros ya nos hemos esperado", expresó Castellanos.

De igual forma, el presidente de la UdeG agregó que el fallo del TAS es una certeza de un eventual regreso, por lo que las reacciones fueron positivas. "Lo importante es que regresara y esta resolución del TAS nos da la certeza de que va a regresar, lo que es un beneficio para jugadores, entrenadores y aficionados, que pueden mantener la esperanza de que su equipo competirá para volver a Primera División".

Leones de Negros | IMAGO7

Falta de respuestas y evasivas comenzaron la disputa

El dirigente también añadió que todo comenzó por la falta de respuestas sobre el regreso del Ascenso y Descenso por parte de la Federación Mexicana de Futbol. Castellanos expresó que todo fue una falta de comunicación, por lo que la solución de los equipos de Liga de Expansión fue acudir al TAS.

"Nosotros iniciamos este proceso solicitando a la Federación, vía una carta, que nos dijera cuándo iba a regresar el Ascenso y Descenso para nosotros prepararnos con patrocinios, derechos de TV y plantilla de jugadores; porque no es lo mismo jugar en Liga de Expansión que en una Liga de Ascenso. Lamentablemente, no hubo respuesta de la Federación y luego respondieron con evasivas, nosotros no teníamos certeza de que volviera el Ascenso, por eso fuimos al TAS", sentenció Alberto Castellanos.

Leones de Negros | IMAGO7