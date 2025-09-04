Tras fallo del TAS, equipos de Expansión buscan "trabajar de manera coordinada" con FMF

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dio su resolución sobre el regreso del sistema de ascenso y descenso en el futbol mexicano, en la cual confirman que regresará para la temporada 2026-27. La Liga de Expansión lanzó un comunicado tras la noticia.

¿Cuál fue la respuesta de los equipos de Expansión a la resolución del TAS?

En el texto, los equipos de Expansión MX (Atlético Morelia, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Club Atlético La Paz, Cancún FC y Venados FC) confirman que están dispuestos a trabajar en conjunto con la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"Saludamos la decisión de confirmar que el ascenso y descenso volverá a México en la temporada de 26/27. La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte.

"Reafirmamos nuestra disposición total a trabajar de manera coordinada con la Federación Mexicana de Futbol en la construcción de competiciones sólidas, transparentes y sostenibles, que fortalezcan el desarrollo colectivo de la industria del futbol nacional", se lee en el texto.

Ascenso y descenso hasta la próxima temporada

El sistema de ascenso y descenso regresará hasta la próxima temporada y se espera que existan algunas condiciones similares a las que existieron desde su abolición: requisitos de certificación para poder subir a Primera División.

