Javier Aguirre asume críticas a la Selección: "Es muy difícil que todos estén con el equipo"

El empate sin goles de la Selección Mexicana ante Japón el pasado sábado 6 de septiembre reavivió las críticas y los cuestionamientos al equipo de Javier Aguirre. A menos de un año de la Copa Mundial de la FIFA 2026, algunos aficionados y medios de comunicación han reprobado el accionar del Tri, más allá de los resultados.

Sin embargo, para el estratega azteca estos comentarios y debates inevitablemente estarán presentes siempre. "Desde que yo recuerdo es muy difícil, es muy difícil que todo el mundo esté con el equipo nacional. Si no ha debate y no hay crítica se chingó la patria, es así".

El Tri empató sin goles el pasado fin de semana | IMAGO 7

"Ustedes (la prensa) se encargan, y hacen bien su trabajo, de buscar dónde está el asunto. El que habla bien de algo no es tan seguido como el que habla mal de algo. Eso lo entiendo ese debate”, declaró Aguirre en la conferencia de prensa de este lunes en Nashville.

Aguirre enfocado en dirigir a la Selección Mexicana

En ese mismo tenor, el 'Vasco' aseguró que prefiere no pensar en las críticas y se enfoca en la dirección técnica, algo a lo que se ha dedicado a lo largo de tres décadas. "No me compete a mí en lo absoluto entrar en el debate. Yo me dedico a entrenar equipos de futbol, lo llevo haciendo hace 30 años ya".

México no ha convencido en su accionar | IMAGO 7

"En el 96 arranqué en el Atlante y hasta hoy sigo así. No recuerdo hasta el momento una crítica absolutamente buena. No la recuerdo. Ni mis equipos, ni de las selecciones que le tocó a mis otros colegas. Eso es inherente el cargo”, agregó Aguirre.

El 'Vasco' acepta que está "ocupado" en mejorar al Tri

Por último, el estratega reconoció que deben hacer mejoras en el funcionamiento del equipo, sobre todo en zona del ataque. "Al final de cuenta pasa por temas generacionales, por tema de sistemas de juego, de momentos de funcionamiento, de capacidades y yo estoy ocupado en ello".

"Me ocupa jugar mejor, me ocupa presentar en un año un equipo que, si bien no sea del agrado de todo un país, que sí por lo menos la gente se identifique con él y que digan: ‘Este es mi equipo’”, finalizó.

Aguirre aceptó que se ocupa de la mejora del Tri | IMAGO 7