Figura de PSG esperó a Javier Aguirre para saludarlo antes del juego de México vs Corea del Sur

El futbolista coincidió con el Vasco en Mallorca y no dejó pasar la oportunidad

Álex Martínez
8 de Septiembre de 2025
La Selección Mexicana jugará este martes contra Corea del Sur en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de septiembre. Y previo a dicho compromiso, el técnico Javier Aguirre protagonizó un peculiar momento con uno de los jugadores a los que enfrentará en Geodis Park y actual figura de PSG. 

Se trata de Lee Kang-In, quien coincidió con el 'Vasco' en Mallorca hace un par de años. El jugador fue a la conferencia de prensa del estratega mexicano y lo esperó para saludarlo. 

La figura de PSG aprovechó el amistoso para saludar a Aguirre
Así fue el encuentro entre Lee Kang-In con el 'Vasco' Aguirre 

Fue después de la conferencia prensa de este lunes, que el estratega mexicano se reencontró con el jugador. Lee Kang-In se acercó a la sala de prensa a esperar a Aguirre y cuando salió, ambos se abrazaron con emotividad. 

De igual forma, se quedaron platicando un rato, en un diálogo que no se distinguió por completo. Lo único que se alcanzó a escuchar fue la respuesta del jugador surcoreano, que dijo "Hay muchas cámaras", aunque no se escucha qué fue lo que le pidió el 'Vasco'. 

¿Cómo le fue a Lee Kang-In con Javier Aguirre? 

Lee Kang-In y Aguirre coincidieron en la última parte de la Temporada 2021-22, en la cual el atacante disputó 188 minutos bajo el mando del mexicano. Mientras que en la Temporada 2022-23 jugó 39 compromisos entre LaLiga y la Copa del Rey, con seis goles y siete asistencias. 

Tras sus actuaciones con el equipo bermellón, el jugador surcoreano fue traspasado a PSG en la Temporada 2023-24 y hasta ahora ha disputado 88 compromisos, entre todas las competencias, con 13 goles a favor y 11 asistencias. 

Lee Kang-In se reencontró con Aguirre
