Javier Aguirre confirma la ausencia de Edson Álvarez ante Corea del Sur

Javier Aguirre descarta a Edson Álvarez para el partido ante Corea del Sur. El director técnico de la Selección Mexicana señaló que el ‘Machín’ no estará disponible para el siguiente duelo amistoso del Tricolor debido a una lesión que sufrió en el duelo ante Japón. Asimismo, no descartó hacer rotaciones, en las que incluiría mayor tiempo de juego para Hirving Lozano, un jugador que quiere ‘recuperar’.

Previo a su último duelo amistoso de esta Fecha FIFA, el ‘Vasco’ dijo que el canterano del América no juzgará ante Corea. Cabe resaltar que el mediocampista del Fenerbahce y capitán del Tricolor abandonó el terreno de juego en el partido pasado por una molestia muscular, para darle lugar a Erik Lira.

Se lesionó ante Japón | MEXSPORT

Tras esto, el mediocampista pudo salir de pie y fue revisado por el cuero medico. Y aunque Edson sí viajó a Nashville sin el resto de la Selección, el estratega afirmó que no estará ante Corea. De igual manera, resaltó que ya se le hicieron estudios para evaluar el grado de la lesión, los cuales se darán a conocer pronto.

“Lo de Edson, los doctores le hicieron estudios, todavía no tengo los resultados, ellos sabrán cuando hacerlo público sobre la magnitud de la lesión. Edson está descartado, eso es algo concreto. Lo de la rotación, se me antoja. Voy a esperar para darle la alineación a ellos, evidentemente no es suficiente ver a los nuevos comer o entrenar, entonces vamos a ver qué ponemos mañana”, comentó.

Confirmó su ausencia | MEXSPORT

Busca darle más minutos al Chucky

En cuanto a las rotaciones que mencionó que puede haber, Aguirre afirmó que le gustaría darle más minutos de juego a Hirving Lozano. Dicho extremo tenía más de un año de no jugar con el Tricolor, hasta que en el duelo ante Japón entró de cambio. Ante esto, Javier afirmó que le gustaría recuperar el nivel que alguna vez mostró ‘Chuky’ en Selección durante los Mundiales. Incluso, alabó el presente que vive con el San Diego FC en la Major League Soccer.

“Es un jugador que ha hecho una muy buena carrera en general, en México, en la Selección, en Europa y ahora en San Diego está retomando un nivel que tuvo alguna vez. Es un jugador explosivo, un jugador que tiene gol, es un jugador atrevido y es mexicano, hay que aprovecharlo. Tengo muchas ganas de recuperar al ‘Chuky’ Lozano, nos dio alegrías, fue campeón en la Serie A y Holanda. Estoy contento, hasta el momento, con su accionar tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ojalá mañana tenga la oportunidad de darle más minutos”, agregó.