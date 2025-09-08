Jugadores de Selección Mexicana destacan competencia interna: 'todos queremos sumar minutos'

Carlos Rodríguez y Jesús Orozco Chiquete mencionaron que la competencia interna en Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2026 es intensa. Asimismo, coincidieron en que el poco tiempo que están bajo el mando de Javier Aguirre todos están en busca de dar el 100% y mencionaron que quieren ‘complicarle’ las decisiones al ‘Vasco’.

Previo al duelo amistoso ante Corea del Sur, Chiquete citó las palabras de Erick Sánchez y reafirmó que quieren competir internamente por un puesto en el once titular, para así complicarle las decisiones a Javier Aguirre. De igual manera, señaló que para mejorar tienen que ser más atrevidos, además de mencionar que faltan por pulir detalles para alcanzar el nivel deseado.

Quieren 'complicar' al Vasco | MEXSPORT

“Como dijo ‘Chiquito’, hay que ponérsela difícil a Javier. Los tiempos son cortos, no tenemos casi tiempo para trabajar, pero yo veo un equipo cada vez que se entiende mejor en los entrenamientos. Tenemos que atrevernos un poco más. En la parte defensiva estamos bien, simplemente es pulir los detalles, son equipos que son muy ordenados tácticamente, que salen a la presión y se ordenan muy bien. Una vez rompiendo la primera línea se van a generar todas las oportunidades. Es un trabajo de todos, del cuerpo técnico y del trabajo que se viene haciendo”, comentó Orozco.

Destacó la competencia interna | MEXSPORT

Por otro lado, Carlos Rodríguez, mediocampista de Cruz Azul, habló sobre las posibles rotaciones que hará Javier Aguirre para este juego amistoso ante Corea. Sobre esto, Charly mencionó que quien juegue lo hará de manera correcta, pues debido al poco tiempo que tienen en estas Fechas FIFA de cara a la Copa del Mundo de 2026, todos quieren ganarse un lugar.

“Claro, creo que cada uno de mis compañeros que estamos acá siempre tenemos las ganas de poder sumar minutos. Todos estamos con esa hambre de jugar y al que le toque creo que trata de demostrar lo mejor. Sabiendo que nos vemos muy pocas veces y trabajamos muy pocas veces, tratamos de trabajar lo más que se pueda estos días que tenemos juntos y aprovechar de la mejor manera, así que nada, creo que en sumatoria de todo eso, ir generando lo que ellos quieren como cuerpo técnico que demuestre esta Selección. Estos partidos son muy importantes para este análisis”, declaró.