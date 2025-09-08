Guatemala de Luis Fernando Tena rescata valioso empate con Panamá y mantiene esperanzas mundialistas

Guatemala rescató el empate ante Panamá. En duelo correspondiente a la Jornada 2 de las Eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial 2026, los dirigidos por Luis Fernando Tena recataron un punto como visitantes en el Estadio Rommel Fernández tras empatar 1-1 frente a la Selección Panameña, para así sumar su primer unidades en busca de clasificarse al Mundial del próximo año.

Guatemala se aleja de puestos de Mundial | X: @fedefut_oficial

Los Chapines dejan ir la ventaja

En el primer tiempo, el dominio era alterno, pues ambos combinados tuvieron aproximaciones importantes de gol; sin embargo, los visitantes lograron abrir el marcador al minuto 35. Luego de un centro de Arquimides Ordoñez desde la banda izquierda, fue Oscar Santis quien recibió dentro del área y frente al arco remató para así poner el 0-1 en la pizarra.

La Selección Panameña reaccionó de inmediato y unos instantes después consiguió igualar el juego. Desde el tiro de esquina, Eric Davis mandó un centro al corazón del área, el cual ganó en el aire Carlos Harvey y con un cabezazo potente puso el 1-1 en el marcador, resultado que se mantuvo así hasta el medio tiempo a pesar de que Guatemala todavía tuvo una jugada de peligro.

El gol de Santis no fue suficiente para poder ganar | X: @fedefut_oficial

Problemas en la clasificación

Ya en la segunda parte, ambas Selecciones modificaron de inicio en busca de ponerse arriba. Del lado de Panamá, se les dio salida tanto a Aníbal Godoy como a José Fajardo para que ingresaran José Luis Rodríguez y Tomás Rodríguez. Del lado de Guatemala, Rubio Rubio entró en reemplazo de Arquimides Ordóñez.

Tras esto, la Selección local tuvo la opción más clara en todo el juego para completar la remontada; no obstante, no lograron aprovecharla. Tras un centro desde la banda derecha, José Fajardo recentró con la cabeza y ya en el área chica, sin marca, frente al marco y con el arquero casi vencido, Carlos Harvey tuvo la chance de hacer su doblete, pero su cabezazo se fue por encima de la portería rival.

Después, Guatemala le pegó un susto al rival, pues Rubio Rubin les había devuelto la ventaja, pero el tanto fue anulado por un fuera de lugar. Tras esto, los panameños cerraron el juego con un asedio ofensivo, pero no lograron anotar el tanto que les diera la victoria y tuvieron que conformarse con el empate.

Los Chapines son último lugar de su sector X: @fedefut_oficial

Con esto, el Grupo A de las Eliminatorias de CONCACAF quedó con Surinam como primer lugar con cuatro puntos de seis posibles; en el segundo puesto quedó El Salvador con tres unidades, seguido de Panamá con dos puntos y Guatemala en la cuarta y última posición del sector con una unidad.