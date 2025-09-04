Ruta de navegación Futbol Futbol InternacionalGuatemala vs El Salvador EN VIVO Eliminatorias Concacaf Mundial 2026Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido REDACCIÓN RÉCORD 4 de Septiembre de 2025 Guatemala vs El Salvador EN VIVO Eliminatorias Concacaf Mundial 2026 | RÉCORD TE PUEDE INTERESAR Futbol Internacional | 03/09/2025 Guillermo Ochoa: Burgos CF rompe el silencio sobre el fichaje fallido del mexicano Internacionales | 03/09/2025 ¿Por qué Carlo Ancelotti no convocó a Neymar para las eliminatorias con Brasil? Futbol Internacional | 03/09/2025 Lionel Messi provoca lágrimas por su adiós de Argentina en conferencia de ScaloniTe recomendamosEliminatorias Mundial 2026: selecciones que podrían asegurar su pase en la Fecha FIFA de septiembreConcacafCopa del Mundo