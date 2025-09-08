Athletic Bilbao: Yeray Álvarez, suspendido 10 meses por sustancia prohibida en tratamiento capilar

El jugador usó dicho tratamiento debido a consecuencias por el cáncer

Associated Press (AP)
8 de Septiembre de 2025
Yeray Álvarez | AP

Yeray Álvarez, zaguero del Athletic de Bilbao, recibió el lunes una sanción de diez meses por parte de la UEFA por no pasar un control de sustancias prohibidas debido a la toma de un medicamento para prevenir la caída del cabello causada por el tratamiento contra el cáncer.

Álvarez dio positivo en control antidopaje después de que el Athletic perdiera contra el Manchester United en las semifinales de la Liga Europa en mayo y aceptó una suspensión provisional voluntaria a principios de junio, según informó la UEFA.

Tras una investigación realizada por dos inspectores del departamento de ética y disciplina de la UEFA, el organismo rector suspendió a Álvarez por un período de 10 meses. La sanción finalizará el 2 de abril del próximo año y se aplicará a todas las competiciones.

Suspendido | @PolymarketFC
Suspendido | @PolymarketFC

Álvarez, un central de 30 años, tuvo que alejarse del futbol en 2017 durante varios meses para tratar un cáncer testicular. Después de su regreso al futbol, tomó medicación para combatir la alopecia. Argumentó que la causa de su resultado positivo en el control de dopaje fue porque “involuntariamente tomó un medicamento para prevenir la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida”.

La UEFA confirmó que la sustancia era Canrenona.

El Athletic jugará en la Liga de Campeones esta temporada tras terminar cuarto en LaLiga española.

Suspendido | @UtdXclusive
Suspendido | @UtdXclusive

