Roberto Martínez destaca ambición de Cristiano Ronaldo: 'Quiere ser el mejor'

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia con la Selección de Portugal y mantiene intacta su ambición de seguir siendo el mejor. Tras anotar un doblete en la goleada 0-5 frente a Armenia en el debut de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el astro luso llegó a 942 goles oficiales en su carrera, quedando a 58 tantos de alcanzar la marca de los mil.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, elogió este lunes la mentalidad del delantero de 40 años, destacando su capacidad para mantenerse competitivo con el paso del tiempo. Además, recalcó su rol de líder con los jóvenes de la Selección.

Elogió a su capitán | AP

“Su objetivo es ser lo mejor posible hoy, esa es la clave de su longevidad. Es un ganador, quiere ser el mejor cada día”, señaló el técnico español en rueda de prensa. "Vive el día a día como un joven que está por primera vez en la selección nacional. Aún tiene hambre de ser el mejor. Su mensaje como capitán es vital para los nuevos jugadores y para todo el grupo”.

Destacan su mentalidad | AP

Bernardo Silva destacó a CR7

En la misma comparecencia, Bernardo Silva, extremo del Manchester City, resaltó el impacto de Cristiano dentro y fuera de la cancha.

“Después de todo lo que ha ganado, todavía quiere más. Me imagino que ganar el Mundial 2026 sería el final perfecto para su carrera. Su ambición, liderazgo y experiencia nos acercan más a nuestros objetivos”, declaró el jugador dirigido por Pep Guardiola.

Es el líder del equipo | AP